Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Milletvekilinin polise karşı bu şekilde bir hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında, görevli polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şentop, şunları söyledi:

"Tabi bu çok çirkin bir hareket, bir haddini bilmezlik. Bilhassa bir milletvekili tarafından yapılmış olması çok vahim. Milletvekillerinin bir dokunulmazlığı var, dokunulmazlık milletvekillerini şahsına tanınmış bir suç işleme, suçtan muaf olma özgürlüğü değildir. Dokunulmazlık; parlamento çalışmalarını, güvence altına almak için verilmiş olan bir imkandır, parlamento için verilmiş bir imkandır. Onun için bir milletvekilinin dokunulmazlık zırhını suiistimal ederek böyle bir harekette bulunması çok büyük bir haddini bilmezliktir. Bir milletvekilinin açık bir şekilde kamuoyu önünde görevini yapmaya çalışan, kamu düzenini sağlamaya çalışan bir kamu görevlisine karşı bu şekilde bir 'müessir fiil' denilen bir harekette bulunulması bence hiçbir şekilde dokunulmazlık çerçevesinde olmaması gereken bir husustur. Teknik olarak dokunulmazlık çerçevesindedir ama parlamentonun burada dokunulmazlık kaldırma yetkisi vardır. Zaten mevzuatımıza göre de bu konularda tolerans gösterilmemesi gerekir kanaatimce."

Şentop, bir milletvekilinin görevini yapmaya çalışan bir güvenlik görevlisine karşı bu muameleyi yapmış olmasının, kamuoyunda da toplumda da infial uyandıran bir suç olduğunun altını çizerek, "Bu bakımdan benim şahsi kanaatim bu konuyla ilgili olarak bence dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Meclis Başkanlığına geldiği takdirde biz bunu Karma Komisyonuna havale ediyoruz. Karma Komisyonda daha sonra yetki ve Genel Kurulda. Bu konuda ancak şahsi görüşümü söyleyebilirim. Böyle bir suç konusunda bence dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir. Bir milletvekilinin polise karşı bu şekilde bir hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Tamamen haddini bilmezliktir" ifadelerini kullandı. - ANKARA