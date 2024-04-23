TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu öğrenciye devretti

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı Divan Salonu'nda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kabul etti.

Çocukları TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, dün TBMM Genel Kurulu'nda koltuğunu Aysima Arslan'a devrettiğini ve Meclis'i çok iyi yönettiğini hatırlattı. Katip üyeler ve geleceğin milletvekillerinin de güzel bir oturum gerçekleştirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, çocukları tebrik etti.

23 Nisan'ın dünyada örneği olmayan büyük bayramlardan birisi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Bu bayramın, çocuk bayramı olarak genişletilmesinin önemli gerekçelerinden birisi de sadece bugünü ve geçmişi hatırlayıp konuşmak değil, aynı zamanda geleceğe de güçlü şekilde hazırlanmaktır. Sizler, Türkiye'nin, dünyanın geleceğisiniz. Hepinizin büyük bir özgüvenle, büyük birikimle, iyi eğitimle, çevrenize, sevdiklerinize, millete ve vatana faydalı insanlar olarak insanlık ailesinin çok saygın birer ferdi olarak gelişmenizi temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin geleceği için umut dolu adımlarla ilerlemeye devam edelim"

Altındağ Güneşevler Şehit Hasan Cevher Ortaokulu 6. sınıf Aysima Arslan da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılının sevinçle, coşkuyla ve gururla kutlandığını dile getirerek, bu anlamlı günün, Türk milletine, insanlığa iyilik ve esenlik getirmesini diledi.

Bugünün, TBMM'nin açılış tarihiyle birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün olduğunu kaydeden Arslan, "Bugün milli egemenliğin bayramıdır, kutlu olsun. Dün ve bugün, vatan için canını feda etmiş, başta Cumhuriyetimizin kurucusu olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla ve saygıyla anıyorum. Onlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar ve onun aziz Meclisinin, gök kubbemiz altında açılışına şahit olanlardır. Bugün, onların mirasına layık olmak ve gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışmak her Türk evladının görevidir" ifadesini kullandı. - ANKARA