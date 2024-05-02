TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa çalışmalarının Meclis'te kabul edilmesini temenni ediyor - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa çalışmalarının Meclis'te kabul edilmesini temenni ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa çalışmalarının Meclis\'te kabul edilmesini temenni ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grubu'nu ziyaret ederek, anayasa çalışmaları hakkında görüşmeler yaptıklarını ve temennilerinin siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve Meclis'te kabul edilmesi olduğunu belirtti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç ise demokratik anayasa yapım sürecine ihtiyaç olduğunu ve bu sürecin anti demokratik sürecin ortadan kalkmasıyla başlayabileceğini ifade etti.

02.05.2024 13:51
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Temennimiz, TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla, siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir." dedi.

Kurtulmuş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grubu'nu ziyaret ederek, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Oruç, gazetecilere açıklama yaptı.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında yaptıkları görüşmeleri bugün parlamentoda grubu bulunan 3 parti ile sürdürdüklerini ve sürece ilişkin çerçeveyi DEM Parti ile paylaştıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bu süreci açık, şeffaf, demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik. Değerli eş genel başkanlar ve grup başkanları, arkadaşlarıyla müzakere ettikten sonra bu yola ilişkin görüşlerini parti olarak kamuoyu ile paylaşacaktır. Bizim temennimiz, TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla, siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, detaylı açıklamayı bugünkü son ziyaretin ardından yapacağını kaydetti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç da Meclis Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, şu görüşleri paylaştı:

"DEM Parti olarak demokratik anayasa yapım sürecine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalarımız olmuştur. Biz, 12 Eylül Anayasası'nın uygulanmadığı bir dönemden geçerken ne yazık ki 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusunda adımlar atılmasıyla ilgili görüşlerimiz kamuoyunca bilinmektedir. Bu dönemde elbette bir yol temizliğine ihtiyaç var. Türkiye'de bir demokratik anayasa yapım sürecini inşa edebilmek için mevcut baskı sürecinin, anti demokratik sürecin ortadan kalkması, Anayasa, AİHM hükümlerinin, kararlarının uygulanması gerekir. Bütün bunlar bizler açısından önemli."

1 Mayıs'ta yaşanan olayları olumsuz karşıladıklarını ifade eden Oruç, "Böylesi bir zeminde anayasa yapım sürecinin zorluklarının olabileceğinin altını çizdik. En geniş yelpazedeki toplumsal bir mutabakatla bütün hakların anayasal güvence altına alındığı bir zeminde bir anayasa yapım sürecinin açılması elbette bizler açısından da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç, Türkiye'nin derin bir ekonomik krizden geçtiğini; yeni anayasa tartışmalarının bu sorununun üstünü örtmeyecek şekilde gelişmesi gerektiğini, bu problemin çözülmesi konusunda bütün siyasi partilerin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa çalışmalarının Meclis'te kabul edilmesini temenni ediyor - Son Dakika

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