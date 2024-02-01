TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Dış politikada gücümüzü artırıyoruz

Politika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bizim derdimiz dünyada birbirleriyle dalaşan güçlerin dünyayı bir küre cehenneme çevirmelerinin önüne geçmek, barışı ve istikrarı temin etmektir. Bunun için mücadele ediyoruz. Dış politikamızda, ilkeli pazarlıklar yoluyla dış politikadaki gücümüzü artırıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1'inci TBMM'de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'nın kapanış dersine katıldı. Programda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile öğrenciler de yer aldı. Kurtulmuş, Türkiye'nin en büyük gücünün yetişmiş gençleri olduğunu belirterek, "Bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, edeceğiz. Türkiye'de gençlerimizin daha güçlü bir şekilde yarına hazırlanması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ümit ediyorum ki Allah ömür verir belki 10 sene, 15 sene sonra aranızdan çok sayıda nitelikli dış politika uzmanı yetişeceğini, çok iyi Dışişleri Bakanlığı mensubu yetişeceğini biliyorum. Aranızda çok kabiliyetli büyükelçilerin ve çok kabiliyetli dışişleri bakanlarının da yetişeceğinden adım kadar eminim. Hepinize bu yolda başarılar diliyorum" diye konuştu.

'DÜNYADA BİR DENGESİZLİK SÖZ KONUSU'

Gençlere, dünyanın içerisinden geçtiği dönemi çok iyi anlatmak mecburiyetinde olduklarını kaydeden Kurtulmuş, şu anki sürecin dünyanın en problemli, en büyük çatışmaları, en büyük gerilimleri içeren dönemlerinden birisi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Bugün tam manasıyla büyük bir dengesizlik söz konusudur. Çok farklı bölgelerde, çok farklı ülkelerin menfaatlerinin ortaya çıktığı ve gerçekten hiçbir ülkenin bir diğerine karşı üstünlük sağlayamadığı, süper güç dönemlerinin, süper zafiyetlerin ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Dünyada en büyük istikrarsızlığa muhatap olan bölgelerin başında Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar'ın geldiğini bildiren Kurtulmuş, "Bu dönemde 2000'li yılların başından itibaren son 24-25 yıldır yeni savaş türleriyle karşılaştık. Birtakım yeni savaşlar ortaya çıktı. Maalesef yeni silahlar, yeni savaş modelleri çıktı. Terör örgütleriyle ticaret savaşları, ekonomik savaşlar, dünya güçleri arasında büyük mücadelenin araçları haline döndü. Hatta şunu da söyleyebiliriz ki; bu anlamda terör örgütleri sadece kendilerine yardım edenlere, destekleyenlere hizmet etmiyor. Aynı zamanda küresel bir istikrarsızlık amacına da hizmet ediyorlar" diye konuştu.

Dünyadaki istikrarsızlıklara örnek olarak Rusya-Ukrayna savaşını gösteren Kurtulmuş, bu savaşın aslında Rusya ile Batı arasında bir savaşa çoktan dönüştüğünü ve bu anlamda başta Amerika olmak üzere bazı Batılı devletlerin Ukrayna'yı vekil devlet olarak kullandıklarını söyledi.

'DERDİMİZ BÖLGEDE GÜVENİ SAĞLAMAK'

Türkiye'nin ilkeli, açık diplomasi anlayışıyla dünyanın her ülkesinde, herkesle, her meseleyi konuşabilen ve açık görüşlülük ilkesiyle izah edebilen bir dış politika anlayışında olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Muhataplarımızla kapalı kapalılar ardında yaptığımız görüşmelerde başka bir şey, kamuoyuna başka bir şey söylemiyoruz. Bizim derdimiz bölgede güveni, istikrarı ve refahı sağlamaktır. Bizim derdimiz, dünyada birbirleriyle dalaşan bir şekilde birbirleriyle çelişen bu güçlerin dünyayı bir küresel cehenneme çevirmelerinin önüne geçmek, barışı ve istikrarı temin etmektir. Bunun için mücadele ediyoruz. Dış politikamızda ilkeli pazarlıklar yoluyla dış politikadaki gücümüzü artırıyoruz" diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak ise kamp boyunca öğrencilerin konularında uzman kişilerle bir araya geldiklerini söyledi. Diplomasinin gücüne inanan bir insan olduğunu aktaran Bak, bir mühendis olarak ise diplomaside daha çok enerji ve savunma konularıyla ilgilendiğini belirtti. Dünyada şu an yaşanan pek çok olayda enerji konusunun ön planda olduğunu ifade eden Bak, gençlere kariyer ve eğitim yolculuklarında başarılar diledi.