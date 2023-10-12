 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin Devleti Kurulmalı ve Tanınmalıdır - Son Dakika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin Devleti Kurulmalı ve Tanınmalıdır

Son Güncelleme: 12.10.2023 15:32

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yaptığı konuşmada, 1967 sınırlarında bütünleşik, tam manasıyla bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini ve bu devletin bütün dünya tarafından tanınması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş ayrıca, Ortadoğu barışı için üç temel konunun olduğunu vurgulayarak, yasa dışı yerleşimcilerin meselesinin sona erdirilmesi ve dinlerin kutsallarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "1967 sınırlarında bütünleşik, tam manasıyla bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka mutlaka kurulmalıdır. Bütün dünya tarafından tanınmalıdır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Kurtulmuş, Filistin-İsrail arasındaki çatışmaya değinerek, "Savaşın genişlemesinin önlenmesi, barış, güven ve istikrar ekseninde bu anlayışımız çerçevesinde adil ve hakkaniyetli bir barışın tesis edilebilmesi için Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ecdadımız dört asır boyunca bugünkü Filistin topraklarında farklı dinden insanları, mezhepleri, etnik yapıları bir arada yaşatabilmiş. Batılı insaflı tarihçilerin 'Osmanlı barış düzeni' olarak tanımladıkları bu dönemde bir tek mezhep, din kavgası olmamış, herkesin hakkına hukukuna riayet edilmiş. Kısaca özetlemek gerekirse Mescid-i Aksa'daki Allah-u Ekber sesleriyle, hemen yanı başındaki ağlama duvarında Yahudilerin yakarışları, 100 metre ötedeki Doğuş Kilisesi'ndeki Hristiyanların duaları birbirine karışmış, insanlar barış, esenlik içinde yaşamıştır."

Kurtulmuş, Ortadoğu barışı ve Filistin-İsrail arasında barışın sağlanması için üç temel konu olduğunu ifade ederek, "1967 sınırlarında bütünleşik, tam manasıyla bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka mutlaka kurulmalıdır. Bütün dünya tarafından tanınmalıdır. Bir halkın devlet olarak varlığına müsaade edeceksiniz, asırlardır onlarla birlikte yan yana yaşamış halkın devlet olmasını kabul etmeyeceksiniz. Dolayısıyla, diyoruz ki; Türkiye olarak başından beri ifade ettiğimiz iki toplum iki devletli çözümden başka hiçbir çözüm olmadığını son olaylar bir kez daha ortaya koymuştur. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu sorunun çözülmesi için 2'nci temel mesele ise özellikle on yıllar boyunca yerleştirilen ve son birkaç yıldır giderek sayıları artan yasa dışı yerleşimciler meselesidir. İnsanlar evlerinden, iş yerlerinden, köylerinden, kentlerinden tehcir edilerek, onların yerine orayla hiç ilgisi olmayan halklar getirilmiş ve yerleşimciler uluslararası hukuka aykırı, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bir şekilde yerleştirilmeye devam edilmiştir. Yasa dışı, hukuk dışı bu yerleşimciler meselesinin ve buna bağlı olarak İsrail'in işgal ve ilhak teşebbüslerinin sona erdirilmesi, barışın önünü açacak en önemli gelişmelerden biridir. Değerli milletvekili arkadaşlarım, 3'üncü temel mesele ise başta Mescid-i Aksa olmak üzere -Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin- bütün din mensuplarının kutsal mekanlarının masuniyetinin korunması ve bu anlamda dinlerin kutsallarına karşı saygı gösterilmesidir. Onlarca kere yaşandığı gibi özellikle son dönemde sadece sıradan insanların da değil bazı milletvekillerinin, bazı bakanların öncülüğünde Müslümanların kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'nın defalarca baskınlara uğramış olması, baskınlarla işgal edilmiş olması uluslararası hukuk bakımından kabul edilebilecek bir durum değildir" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Filistin, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin Devleti Kurulmalı ve Tanınmalıdır - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Netanyahu'nun hastaneye gönderdiği bakanı kovdular: Bu ülkeyi mahvettiniz
15:37 ABD'de enflasyon eylülde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı
15:10 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası vefat etti
15:03 Merkez Bankası rezervleri 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi
14:55 Daha çok kan dökülecek! Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı'ndan ortak açıklama
14:33 5 kişiyi ölüme götüren kazanın raporu geldi! Servisin emniyet kemeri bile yokmuş
14:29 İsrail, Şam ve Halep'te havalimanlarını vurdu
14:15 Cengiz Kurtoğlu'na savcıdan ceza talebi
14:11 Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:06 Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı! İsrail'den bir talepleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 16:02:43. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin Devleti Kurulmalı ve Tanınmalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement