TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze\'deki soykırım boyutlarına varmış olan katliama tepki gösteren sivil toplum kuruluşlarını övdü

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ne yazık ki İslam ülkelerinin de yeterince tepki gösteremediği Gazze'de soykırım boyutlarına varmış olan bu büyük katliam karşısında, inanın ki dünyada dört bir tarafında sivil toplum kuruluşları fevkalade ciddi bir hassasiyet ortaya koymuşlardır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının 6 Şubat depremindeki etkisine değinerek, Türk Kızılayı'nın sivil toplumdaki yerinin önemine işaret etti. Kurtulmuş, Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek, "Ne yazık ki İslam ülkelerinin de yeterince tepki gösteremediği Gazze'de soykırım boyutlarına varmış olan bu büyük katliam karşısında inanın ki dünyada dört bir tarafında sivil toplum kuruluşları fevkalade ciddi bir hassasiyet ortaya koymuşlardır. Bu anlamda her tarafta binaların yıkıldığı, gölgesine sığınacak bir duvarın kalmadığı, hayatlarını hiçe sayarak oradaki insanlara yardım etmek için Siyonist rejimin çizdiği işgal sınırlarını tanımayan, sınır tanımayan doktorları saygıyla minnetle yad ediyoruz. Sivil toplum, büyük bir Filistin duyarlılığı, Gazze'deki soykırıma büyük bir insanlık destanı ve sevinerek ifade ediyoruz ki insanlık cephesi diyebileceğimiz cephe kurdular. Sivil toplumun baskılarıyla dünyanın dört bir tarafında yardım organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi özellikle Ramazan ayı dolayısıyla insanları iftar sofralarının şenlendirilmesi için insanlığın büyük bir harekete geçtiğini görüyoruz. Burada Türkiye'nin şu anda isimlerini tek tek saymayacağım çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir lokma ekmek fazla ulaştırmak için nasıl sabahlara kadar çalıştıklarını biliyorum. Aynı şekilde Mersin'den Gazze'ye bir iyilik gemisini organize eden Türk Kızılayı'nı da tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA