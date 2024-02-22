TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili ile görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu sırasında Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi'yi kabul etti. Görüşmede, parlamentolar arası ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile APA kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

22.02.2024 16:48
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi'yi kabul etti.

Görüşmede, parlamentolar arası ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile APA kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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