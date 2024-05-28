TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sok Chenda Sophea'yı kabul etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sok Chenda Sophea'yı kabul etti

Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sok Chenda Sophea'yı makamında kabul etti. Türkiye ve Kamboçya'nın güçlü işbirliği imkanlarına sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin Asya ile ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini belirtti. Kamboçya ise Türkiye ile ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

28.05.2024 19:35
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea'yı kabul etti.

Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea'yı makamında kabul etti.

Kurtulmuş görüşmede, Türkiye ve Kamboçya'nın fevkalade güçlü işbirliği imkanlarına sahip ülkeler olduğunu, karşılıklı ziyaretler vasıtasıyla bu potansiyellerin harekete geçirilerek sonuç alınabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumları vasıtasıyla Kamboçya ile ilişkileri daha da yakınlaştırma arzusunda olduklarını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği 'yeniden Asya' girişimi çerçevesinde Asya'nın geneliyle çok iyi ilişkiler geliştirmeye gayret ediyoruz. Asya, yeniden o tarihsel potansiyelini yakalamış görünüyor. Bundan sonra özellikle dünyada yeni oluşacak küresel sistem içerisinde Asya çok önemli bir çekim merkezi olacaktır. Türkiye de Asya'nın en batısında, Avrupa'nın en doğusunda stratejik bir bölgede yer alan, potansiyelleri güçlü bir ülke olarak yeni dünyanın oluşumu içerisinde etkili bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Küresel olarak yeni bir dönemin başındayız; birçok yeni gelişme ve meydan okumayla karşı karşıyayız. Artık önümüzde çok kutupluluğun esas olduğu yeni bir dünya sisteminin kurulmasının başlangıcındayız. Bunun için de Türkiye, Asya'daki devletlerle ilişkilerine olağanüstü önem vermektedir."

Türkiye ve Kamboçya arasındaki ilişkilerin 65. yılı olduğunu hatırlatan Sopheia ise, hükümetlerinin uyguladığı yeni dış politika anlayışıyla eski dostlarla ilişkileri daha da geliştirme arzusunda olduklarını, Türkiye ile her alanda işbirliğini geliştirmek istediklerini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sok Chenda Sophea'yı kabul etti - Son Dakika

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