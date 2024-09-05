TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Kalkınma Partisi'nin Kuruluş Yıldönümünde Nuri Demirağ'ı Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Kalkınma Partisi'nin Kuruluş Yıldönümünde Nuri Demirağ'ı Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Kalkınma Partisinin kuruluş yıldönümünde kurucu Nuri Demirağ'ı minnetle anarak, onun Türkiye'nin kalkınma yolundaki öncü adımlarını vurguladı.

05.09.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kuruluş yıldönümünde Milli Kalkınma Partisini ve kurucusu Nuri Demirağ'ı andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Milli Kalkınma Partisinin kuruluş yıl dönümünde, Nuri Demirağ ve onun Türkiye'nin kalkınma yolundaki öncü adımlarını minnetle yad ettiğini belirtti.

5 Eylül 1945'te Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun onayıyla resmen kurulan Milli Kalkınma Partisinin Türkiye'nin demokrasi tarihine damga vuran adımlardan biri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye siyasi tarihinde çok partili döneme geçişin ilk partisi sayılan Milli Kalkınma Partisi, demokrasimizin ve kalkınma ideallerinin temellerini atarak, bugüne kadar uzanan özgürlük ve adalet arayışına kritik bir katkı sunmuştur. Yalnızca bir siyasetçi değil, aynı zamanda vizyoner bir mühendis ve girişimci olarak öne çıkan Nuri Demirağ'ı rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk havacılığının temellerini atmıştır"

Nuri Demirağ'ın Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında öncü isimlerden biri olarak hatırlandığını vurgulayan Kurtulmuş, Demirağ'ın Cumhuriyetin inşasında da kritik roller üstlendiğini; demir yolu ve havacılık alanlarındaki vizyoner projeleriyle adını tarihe yazdırdığını kaydetti.

Demirağ'ın Milli Mücadele yıllarında büyük bir özveriyle üstlendiği görevlerle Cumhuriyetin temellerinin atılmasına katkı sağladığının belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Savaşı'nın ardından, ulaşım altyapısının temel taşlarından olan demir yolu yapımına öncülük ederek, Anadolu'nun dört bir yanını raylarla birbirine bağlamış ve ülkemizin kalkınma hamlesine büyük bir ivme kazandırmıştır. Uzak beldelere, şehirlere kadar uzanan demir yolları, sadece ekonomik gelişimin değil aynı zamanda Cumhuriyetimizin halkla buluşmasının simgesi olmuştur. Havacılık alanında kurduğu Gök Okulu ve uçak fabrikası, onun geleceği ne kadar net bir şekilde gören bir lider olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'nin sadece karada değil göklerde de bağımsız ve güçlü bir ülke olması için yaptığı çalışmalar, milletimizin ufkunu genişletmiş ve Türk havacılığının temellerini atmıştır.

Bu adımlar, ülkemizin havacılık alanında güçlü olmasını hedefleyen devrimci projeler olarak tarihteki yerini almıştır. Nuri Demirağ'ın hizmetleri sadece mühendislik projeleriyle sınırlı kalmamış, siyasi hayatta da demokrasiye olan bağlılığını somut adımlarla pekiştirmiştir. Demokrasi mücadelesini, Milli Kalkınma Partisini kurarak ortaya koymuş ve çok partili hayata geçişin öncülerinden olmuştur. Adaletin, özgürlüğün ve çoğulcu demokrasinin gelişmesi adına verdiği mücadele, Milli Kalkınma Partisinin doğuşuna yol açmıştır. Bu parti, demokratik değerlerin daha köklü bir şekilde yerleşmesini sağlama amacı taşıyan bir vizyonun ürünüydü. Bu cesur adım, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde kritik bir dönüm noktası olmuştur."

"Demokrasimizin mimarlarından biri olarak sürekli anacağız"

Nuri Demirağ'ın liderliğinin Cumhuriyet tarihinde derin izler bıraktığını bildiren Kurtulmuş, 1954'te Sivas Milletvekili olarak Meclise adım atan Demirağ'ın, siyasi ve ekonomik kalkınma vizyonunu Meclis çatısı altında da sürdürdüğünü, milletin menfaatlerini savunmak için her zaman ön saflarda yer aldığını ifade etti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İlginçtir ki 1930'ların sonunda inşa edilen TBMM binasına da Nuri Demirağ'ın önemli katkıları bulunmaktadır. Siyaset sahnesinde olduğu kadar, fiziki olarak da milletimizin iradesinin inşasını destekleyen bu kıymetli insanı, demokrasimizin mimarlarından biri olarak sürekli anacağız. Milli Kalkınma Partisinin kuruluş yıl dönümünü kutlarken, Nuri Demirağ'ın cesaretini ve fedakarlıklarını bir kez daha hatırlıyoruz. Onun, milletine ve ülkesine olan derin bağlılığı, demokrasinin ve kalkınmanın yol gösterici ilkeleriyle birleşerek bugün hala milli hafızamızda saygıyla anılan bir iz bırakmıştır. Demokrasiye, kalkınmaya ve adalete olan sadakatle, Nuri Demirağ'ın gelişimci vizyonunu hep aklımızda tutarak, her alanda daha güçlü ve tesirli bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Milli Kalkınma Partisini ve kurucusu Nuri Demirağ'ı bu anlamlı günde bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ, Politika, Türkiye, Güncel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Kalkınma Partisi'nin Kuruluş Yıldönümünde Nuri Demirağ'ı Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:26:31. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Kalkınma Partisi'nin Kuruluş Yıldönümünde Nuri Demirağ'ı Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement