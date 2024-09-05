TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Kalkınma Partisi'nin Kuruluş Yıldönümünde Nuri Demirağ'ı Andı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kuruluş yıldönümünde Milli Kalkınma Partisini ve kurucusu Nuri Demirağ'ı andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Milli Kalkınma Partisinin kuruluş yıl dönümünde, Nuri Demirağ ve onun Türkiye'nin kalkınma yolundaki öncü adımlarını minnetle yad ettiğini belirtti.

5 Eylül 1945'te Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun onayıyla resmen kurulan Milli Kalkınma Partisinin Türkiye'nin demokrasi tarihine damga vuran adımlardan biri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye siyasi tarihinde çok partili döneme geçişin ilk partisi sayılan Milli Kalkınma Partisi, demokrasimizin ve kalkınma ideallerinin temellerini atarak, bugüne kadar uzanan özgürlük ve adalet arayışına kritik bir katkı sunmuştur. Yalnızca bir siyasetçi değil, aynı zamanda vizyoner bir mühendis ve girişimci olarak öne çıkan Nuri Demirağ'ı rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk havacılığının temellerini atmıştır"

Nuri Demirağ'ın Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında öncü isimlerden biri olarak hatırlandığını vurgulayan Kurtulmuş, Demirağ'ın Cumhuriyetin inşasında da kritik roller üstlendiğini; demir yolu ve havacılık alanlarındaki vizyoner projeleriyle adını tarihe yazdırdığını kaydetti.

Demirağ'ın Milli Mücadele yıllarında büyük bir özveriyle üstlendiği görevlerle Cumhuriyetin temellerinin atılmasına katkı sağladığının belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Savaşı'nın ardından, ulaşım altyapısının temel taşlarından olan demir yolu yapımına öncülük ederek, Anadolu'nun dört bir yanını raylarla birbirine bağlamış ve ülkemizin kalkınma hamlesine büyük bir ivme kazandırmıştır. Uzak beldelere, şehirlere kadar uzanan demir yolları, sadece ekonomik gelişimin değil aynı zamanda Cumhuriyetimizin halkla buluşmasının simgesi olmuştur. Havacılık alanında kurduğu Gök Okulu ve uçak fabrikası, onun geleceği ne kadar net bir şekilde gören bir lider olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'nin sadece karada değil göklerde de bağımsız ve güçlü bir ülke olması için yaptığı çalışmalar, milletimizin ufkunu genişletmiş ve Türk havacılığının temellerini atmıştır.

Bu adımlar, ülkemizin havacılık alanında güçlü olmasını hedefleyen devrimci projeler olarak tarihteki yerini almıştır. Nuri Demirağ'ın hizmetleri sadece mühendislik projeleriyle sınırlı kalmamış, siyasi hayatta da demokrasiye olan bağlılığını somut adımlarla pekiştirmiştir. Demokrasi mücadelesini, Milli Kalkınma Partisini kurarak ortaya koymuş ve çok partili hayata geçişin öncülerinden olmuştur. Adaletin, özgürlüğün ve çoğulcu demokrasinin gelişmesi adına verdiği mücadele, Milli Kalkınma Partisinin doğuşuna yol açmıştır. Bu parti, demokratik değerlerin daha köklü bir şekilde yerleşmesini sağlama amacı taşıyan bir vizyonun ürünüydü. Bu cesur adım, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde kritik bir dönüm noktası olmuştur."

"Demokrasimizin mimarlarından biri olarak sürekli anacağız"

Nuri Demirağ'ın liderliğinin Cumhuriyet tarihinde derin izler bıraktığını bildiren Kurtulmuş, 1954'te Sivas Milletvekili olarak Meclise adım atan Demirağ'ın, siyasi ve ekonomik kalkınma vizyonunu Meclis çatısı altında da sürdürdüğünü, milletin menfaatlerini savunmak için her zaman ön saflarda yer aldığını ifade etti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İlginçtir ki 1930'ların sonunda inşa edilen TBMM binasına da Nuri Demirağ'ın önemli katkıları bulunmaktadır. Siyaset sahnesinde olduğu kadar, fiziki olarak da milletimizin iradesinin inşasını destekleyen bu kıymetli insanı, demokrasimizin mimarlarından biri olarak sürekli anacağız. Milli Kalkınma Partisinin kuruluş yıl dönümünü kutlarken, Nuri Demirağ'ın cesaretini ve fedakarlıklarını bir kez daha hatırlıyoruz. Onun, milletine ve ülkesine olan derin bağlılığı, demokrasinin ve kalkınmanın yol gösterici ilkeleriyle birleşerek bugün hala milli hafızamızda saygıyla anılan bir iz bırakmıştır. Demokrasiye, kalkınmaya ve adalete olan sadakatle, Nuri Demirağ'ın gelişimci vizyonunu hep aklımızda tutarak, her alanda daha güçlü ve tesirli bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Milli Kalkınma Partisini ve kurucusu Nuri Demirağ'ı bu anlamlı günde bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum."