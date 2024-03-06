TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş, dünyanın sabrı taşmıştır" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Abdijan şehrindeki Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi'nde düzenlenen "Kriz Zamanlarında Gençlik Çalışmalarının Rolü" konulu İslam İşbirliği Gençlik Forumu programında üniversitedeki gençlere hitap etti.
Üniversiteye gelişinde kendisini ilahiler ve marşlarla karşılayan gençlere teşekkür eden Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nin gençleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş, yer yüzünde adalete dayalı bir dünya sisteminin kurulmasının gençlerin bir diğer hayalinin olması gerektiğini ifade ederek, dünyada yeni bir sistemin gerekli olduğunu anlatmak için Gazze'de devam eden katliamlara bakılmasının yeterli olacağını kaydetti.
Gazze'de yaklaşık 5 aydır 30 bine yakın insanın öldürüldüğünü belirten Kurtulmuş, "Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş, dünyanın sabrı taşmıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına başvurusuyla birlikte insanlık vicdanında yeni bir dönem başlamıştır. İnşallah hak yerini bulacak ve Netanyahu ve çetesi uluslararası savaş mahkemesine çıkarılarak inşallah gerekli cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, böyle devam edemeyeceğini ve dünyanın bütün uluslararası kurumlarının yeniden yapılandırılacağını dile getirerek, "İnşallah biz de görürüz. Ama biz görmesek bile siz mutlaka göreceksiniz" dedi.
Bir prensibe inandıklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Hak geldiği zaman batıl olan yok olur gider. Hakkın bu anlamda hakim olması, adaletin, iyiliğin, insanlığın ve insafın bütün dünyada hakim olması için mücadele edeceğiz. Sizin buradaki varlığınız, mevcudiyetiniz bizi ümitlendiriyor. Kendiniz için hayal kuracaksınız; ülkeniz, Afrika, İslam dünyası için, bütün insanlık için hayal kuracaksınız. Doğru, güzel ve adil bir gelecek için hayal kuracaksınız. Bazıları hayalden bahsedince sizi hayalperest olmakla suçlayabilir ancak şunu biliyoruz ki hayali olmayanın geleceği olmaz" dedi. - ABİDJAN
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