TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'daki 5,4'lük deprem için geçmiş olsun diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'daki 5,4'lük deprem için geçmiş olsun dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan 5,4 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Kurtulmuş, çevre illerde hissedilen depremden etkilenenlere geçmiş olsun diledi ve afetlerden korunma temennisi iletti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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