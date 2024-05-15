TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Filistinlilere destek mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Filistinlilere destek mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Filistinlilere destek mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu 'Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Filistinlilerin vatanlarından sürgün edilmesine rağmen direnişlerini sürdürdüklerini ve insanlık cephesini oluşturduklarını belirtti. İsrail'in haksız ve insanlık dışı uygulamalarının dünya tarafından kınandığını ifade etti.

15.05.2024 20:35
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu "Nekbe"nin (Büyük Felaket) 76. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tam 76 yıl önce, 1 milyona yakın Filistinli, yurtlarından sürgün edildi ve sadece 154 bin kişi vatanında kalabildi. Hırsız işgalcilerin sürgünle, katliamla, felaketlerle yıldırabileceğini sandığı milyonlarca Filistinli bugün vatanına ve kimliğine sahip çıkıp direnirken, 'Özgür Filistin' şuuruyla onları destekleyen yüz milyonlarca Filistinli dostuyla da insanlık cephesini oluşturdular.

Filistin topraklarını çalıp işgal eden İsrail'in haksız ve insanlık dışı uygulamaları, yeryüzünde tüm vicdan sahiplerini yeniden diriltiyor ve zalimlerin maskesini düşürüyor. İsrail artık dünyada yapayalnız kalmaya mahkumdur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Filistinlilere destek mesajı - Son Dakika

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