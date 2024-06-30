TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İzmir'deki Patlama İle İlgili Taziye Mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İzmir'deki Patlama İle İlgili Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi. Ayrıca, İzmirli hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

30.06.2024 18:55
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İzmir Torbalı'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor; İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İzmir'deki Patlama İle İlgili Taziye Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İzmir'deki Patlama İle İlgili Taziye Mesajı - Son Dakika
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