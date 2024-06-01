TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, LGS\'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "LGS'ye girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Sınav sonuçları şimdiden hepinize hayırlı olsun. Rabb'im umduğunuz tüm güzelliklere ulaştırsın." ifadelerine yer verdi.