TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan şehit Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Şanlıurfa, eser siyasetinin payını fazlasıyla alıyor

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın eser siyasetinin payını fazlasıyla aldığını belirtti. Bozdağ, hayata geçirilen projelerin önemine vurgu yaparak, sosyal devlet olmanın en önemli unsurlarından birinin de imkanı dar olan insanları gözetmek olduğunu söyledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da yapılan çalışmaların değerini ve kıymetini belirtti.