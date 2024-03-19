TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan şehit Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Gush Etzion isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda, 2 İsrail güvenlik gücünün yaralandığı bildirildi. Saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'da seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Erbakan, Türkiye'nin her yerinde partinin konuşulduğunu belirtirken, üye sayısının 480 bine ulaştığını ve seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceklerini söyledi. Ayrıca, Erbakan ve parti yöneticileri, Çorum Belediye Başkan adayı Yaşar Anaç için destek talebinde bulundu.
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin kendi iç meselelerini önemli ölçüde çözüm yoluna koymaya çalıştığını belirterek, "Bunlar bir taraftan olurken özellikle de hukuki alanda gerek anayasa gerekse yasalar bazında Avrupa Birliği(AB) ülkelerinden daha iyi yasal ve anayasal düzenlemelerimiz...