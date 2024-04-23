TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tebrikleri kabul etti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güller, CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, kabine üyeleri, TBMM Başkanvekilleri, siyasi parti grupları, TBMM eski Başkanları, Bakan Yardımları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bulunan üniversitelerin rektörleri ve TBMM idari teşkilatı Kurtulmuş'u tebrik etti. - ANKARA
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