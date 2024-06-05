Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğumuz Bakü'de, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Cahit Bağcı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan çalışanlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.