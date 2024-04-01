TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye\'nin demokratik teamüller bakımından ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun en güzel işaretlerinden bir tanesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Milletimiz beş yıllık süre için kendisini yönetecek olan yöneticilerini seçmiş, onlar eliyle kendisine belediye hizmetlerinin gelmesi kararını vermiştir"
"Milletimizin bu kararına herkesin saygı gösterdiğini görmek işe, Türkiye'nin demokratik teamüller bakımından ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun en güzel işaretlerden bir tanesidir"
ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimiz beş yıllık süre için kendisini yönetecek olan yöneticilerini seçmiş, onlar eliyle kendisine belediye hizmetlerinin gelmesi kararını vermiştir. Milletimizin bu kararına herkesin saygı gösterdiğini görmek işe, Türkiye'nin demokratik teamüller bakımından ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun en güzel işaretlerden bir tanesidir" dedi.
Kurtulmuş, TBMM personeli ile iftar yaptı. Kurtulmuş, Türk milletinin Gazze'nin yanında olduğunu gösterdiğini belirterek, "Dualarıyla, yardımlarıyla, ellerinde ne varsa oraya ulaştırabilmek için milletimiz adeta seferber oldu. Biriktirdikleri ufak harçlıkları bir kuruşluna dokunmadan Gazze'ye gönderen çocukları biliyoruz. Aylıklarını, kefen parası olarak sakladıklarını Gazze'ye gönderen yaşlı insanları biliyoruz. İnşallah duaları ile birlikte de Müslümanların çektiği bu çilelerin sona ermesi ve bu insanlık ayıbından sadece Gazze'de Müslümanların değil, bütün insanların kurtulması için milletimiz gayret sarf ediyor" ifadelerini kullandı.
1950'den sonra Türk milletinin tam demokrasiye kavuştuğunu aktaran Kurtulmuş, "Dün gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yerle seçimleriyle ilgili millet sözünü söylemiş, seçim kampanyalarında demokratik yarışın sonunda seçim sonuçları Türkiye'nin her yerinde problemsiz şekilde yansımış, milletimiz tercihini yapmıştır. Milletimiz beş yıllık süre için kendisini yönetecek olan yöneticilerini seçmiş, onlar eliyle kendisine belediye hizmetlerinin gelmesi kararını vermiştir. Milletimizin bu kararına herkesin saygı gösterdiğini görmek işe, Türkiye'nin demokratik teamüller bakımından ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun en güzel işaretlerden bir tanesidir" dedi.
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