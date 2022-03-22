TBMM Başkanı Şentop, Moldova Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Moldova Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü

22.03.2022 20:28
TBMM Başkanı Şentop, Moldova Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş konusunda "Arzumuz en kısa zamanda bir ateşkesin sağlanması ve insani krizin de durması." dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş konusunda "Arzumuz en kısa zamanda bir ateşkesin sağlanması ve insani krizin de durması." dedi.

Şentop, görüşmede, Ukrayna'da yaşananların bir an önce sona ermesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Şentop, saldırılara son vermesi için ilk günden beri Rusya nezdinde girişimlerde bulunulduğunu anımsattı.

TBMM Başkanı Şentop, öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde kapsamlı ateşkesin sağlanması gerektiğini kaydederek, savaş devam ederken Antalya'da gerçekleştirilen toplantının, diplomasi adına bir başarı olduğuna işaret etti. Şentop, "Şu husus çok açık ki, iki ülkenin devlet başkanı bir araya gelirse ancak kalıcı, gerçekçi bir adım atılabilir. Biz de bu yönde, iki ülkenin devlet başkanlarını bir araya getirmek için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve kendisinin bu konuda yaptığı görüşmeleri sıralayan Şentop, savaşın tetiklediği göç dalgasına dikkati çekti.

Şentop, şunları kaydetti:

"Moldova'nın da ciddi bir mülteci yüküyle karşı karşıya bulunduğunun farkındayız. Savaşın başından bu yana Türkiye tarafından Ukrayna'ya ve Ukraynalı mültecileri ağırlayan komşu ülkelere 50'yi aşkın tırla yardım sevkiyatı gerçekleştirdik. Bu kapsamda şimdilik üç tırlık bir insanı yardımı da ilk defa makamlarınıza ilettik. Bu süreçte Moldova'ya desteğimiz sürecek. Arzumuz en kısa zamanda bir ateşkesin sağlanması ve insani krizin de durması."

Moldova Parlamento Başkanı Grosu, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin iki taraf arasında diyaloğu sağlamaya dönük gayret ve çabalarını takdirle izlediklerini belirterek, "Uluslararası platformda Türkiye çok önemli bir oyuncudur. Zor olsa da diyalog çabalarınızı sürdürmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Grosu, mülteciler konusuna da değinerek, "Türkiye, bize insani yardım veren ilk ülke oldu. Türkiye, bu konuda bizi en iyi anlayan ülkedir. Mülteci krizini yönetmede sizin tecrübeniz bizim için çok önemlidir." şeklinde konuştu.

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Mustafa Şentop, Parlamento, Ukrayna, Moldova, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Moldova Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü - Son Dakika


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