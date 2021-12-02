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TBMM Başkanı Şentop Polonya'da - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop Polonya'da

02.12.2021 19:35
TBMM Başkanı Şentop Polonya'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya-Türkiye İş Adamları Derneği (POTİAD), Türkiye-Polonya Kültür Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) temsilcileri ile Tatar Toplumunun Lideri ve Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Tomasz Miskiewicz ve İdare Yürütme Kurulu Üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya- Türkiye İş Adamları Derneği (POTİAD), Türkiye-Polonya Kültür Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) temsilcileri ile Tatar Toplumunun Lideri ve Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Tomasz Miskiewicz ve İdare Yürütme Kurulu Üyelerini kabul etti.

Şentop, Varşova Büyükelçiliğinde gerçekleşen POTİAD ve TÜRKPOL temsilcilerini kabulde, Türkiye ve Polonya arasında 600 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip, sağlam bir hukuk var olduğunun altını çizdi.

Dünya üzerinde çok az sayıda milletlere böylesi bir dostluk ilişkisinin nasip olduğunu ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Polonya ile 2009 yılında stratejik ortaklıkla taçlandırdığımız ilişkilerimiz, özellikle son dönemde siyasetten savunmaya, ekonomi ve ticaretten kültür, sanat ve eğitime her sahada önemli gelişme kaydetmiştir. Pek çok konuda örtüşen yaklaşımlarımız ve örnek dayanışmamızla, bugün çok taraflı platformlarda bölgesel ve küresel istikrara değerli katkılar sunuyoruz.

Polonya'yla ikili ticaret hacmimiz 6 milyar doların üzerindedir. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin artırılarak 10 milyar dolara ulaştırılması temel hedeflerimiz arasındadır. Türk iş insanlarımız Polonya'da başarılı işlere imza atıyor. Önümüzdeki süreçte ilişkilerimizde artan ivme ile daha iyi işler gerçekleştirileceğine inanıyorum."

Şentop, Tatar Müftüsü Miskiewicz'i kabulünde de Müslümanları Polonya'da yerleşik vatandaşlardan ayrı görmediklerini belirtti.

"Varşova Büyükelçiliğimiz sizin de bir evinizdir. Büyükelçiliğimizle bağlarınızı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü tutmanız önemlidir." diyen Şentop, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) ihtiyaçların karşılanması için bugüne kadar pek çok projeyi hayata geçirdiğini aktardı.

Şentop, "Buradaki kurumlarımızla ve işadamı derneklerimizle ilişkilerinizi geliştirmenizde fayda görüyorum." diye konuştu.

Tatar Müftüsü Miskiewicz de 95 yıldır Polonya'da olduklarını belirterek, Tatar ve Müslümanlar olarak Türkiye'nin desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Mustafa Şentop, Polonya, Türkiye, Tatar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop Polonya'da - Son Dakika


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