Milletvekili Tutdere, fırıncı esnafının sorunlarını dile getirdi - Son Dakika
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Milletvekili Tutdere, fırıncı esnafının sorunlarını dile getirdi

21.08.2022 15:07
Milletvekili Tutdere, fırıncı esnafının sorunlarını dile getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, fırıncı esnafının sorun ve sıkıntılarını dile getirdi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, fırıncı esnafının sorun ve sıkıntılarını dile getirdi.

Ekmeğe yapılan zamların ana sebebinin fırıncı esnafına gider kalemlerine yapılan fahiş zamlardan kaynaklandığını dile getiren Milletvekili Tutdere, bu sorunun bütün Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini söyledi. Milletvekili Tutdere, "Son bir yıl içerisinde mayadan una, elektrikten mazot giderine birçok kalemde üst üste yapılan fahiş zamlar ekmek fiyatlarının artmasına neden oldu. Son bir yıl içerisinde fırınların ana gider kalemi olan un, odun ve mayaya yüzde 366 ile yüzde 400 oranında zam gelmiş durumda. Ekmeğe yapılan zammın sebebi fırıncı esnafımız değildir. Bu zamların ana sebebi AK Parti bizzat kendisidir. Bu zamlar yüzünden esnafımız ve vatandaşımız artık karşı karşıya gelmiş durumdadır. Fırıncı fahiş biçimde artan girdi fiyatlarından yakınırken, yurttaşlarımız neredeyse gün aşırı zamlanan ekmek fiyatlarından yakınıyor. Bu kısır döngüden yine esnafımız ve vatandaşımız zarar görüyor. Dolayısıyla ekmeğe yapılan zamlar sadece Kahta'ya, Adıyaman'a mahsus bir durum değildir. Bu sorun tüm Türkiye'nin meselesidir.

Esnafımız zamları vatandaşlarımıza yansıtmamak için uzun süredir dişini sıkıyor, zararına çalışıyor ama nafile. Odun, un, maya gibi girdilerdeki fahiş zamlar nedeniyle maliyetlerin altında ezilen esnafımız ekmeğe maalesef zam yapmak zorunda kalmıştır. AK Parti'nin yanlış ve çarpık ekonomik politikaları nedeniyle Adıyaman'daki fırıncı esnafımızın temel gider kalemleri yüzde 366 ile yüzde 400 oranında artmış durumda" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, fırıncı esnafının sorunlarını dile getirdi - Son Dakika

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