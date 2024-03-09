TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: 31 Mart Türkiye için kader seçimidir - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: 31 Mart Türkiye için kader seçimidir

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: 31 Mart Türkiye için kader seçimidir

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin sadece Şanlıurfa için değil, Türkiye için de bir kader seçimi olduğunu belirtti. Bozdağ, seçim sonrası Türkiye'nin istikrar istikametini belirleyecek bir kararın altına imza atacaklarını söyledi. Ayrıca, etkili olan yağmura rağmen vatandaşların miting alanına gelmekten vazgeçmediğini vurguladı.

09.03.2024 15:54
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TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, "31 Mart sadece Şanlıurfa'mız için değil, Türkiye'miz için de bir kader seçimidir. Bir yandan yerel yöneticilerimizi belirlerken öte yandan seçim sonrası Türkiye'nin istikrar istikametini de tayin konusunda siyaseten büyük bir kararın altına imza atacağız." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şanlıurfa'da Abide Kavşağı'nda düzenlenen mitingde, kentte etkili olan yağmura rağmen liderleriyle buluşmak isteyen vatandaşların meydanları doldurduğunu belirtti.

"Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda" şarkısında olduğu gibi Şanlıurfa'nın reisiyle aynı yolda yürümeye ve yağan yağmurda ıslanmaya kararlı olduğunu aktaran Bozdağ, "31 Mart sadece Şanlıurfa'mız için değil, Türkiye'miz için de bir kader seçimidir. Bir yandan yerel yöneticilerimizi belirlerken öte yandan seçim sonrası Türkiye'nin istikrar istikametini de tayin konusunda siyaseten büyük bir kararın altına imza atacağız. Sadece oy vermekle kalmayacağız. Şehrimizi emanet edeceğimiz kadroları, ülkemizin yönetiminde olanların arkasındaki gücü bir kez daha ortaya koymuş olacağız. Onun için Şanlıurfa yeni dönemde de yeniden, daha güçlü şekilde AK kadrolarla yola devam etmeye hazır mı? Kararlı mı? Büyükşehirde Zeynel Abidin Beyazgül kardeşimi, ilçelerde de gösterdiğimiz adayları, belediye meclis üyelerimizi en yüksek oylarla yeniden Urfa'mızın hizmetkarları olarak seçmeye var mıyız? Allah var etsin." dedi.

Bozdağ, etkili olan yağmura rağmen vatandaşların miting alanına gelmekten vazgeçmediğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yağan yağmurun altında kardeşlerimiz ıslandılar ama vazgeçmediler, mitingimizde Cumhurbaşkanımızla buluşmaktan vazgeçmediler. Şanlıurfalıları yağmur yolundan döndüremedi, hiçbir kirli hesap da yolundan Allah'ın izniyle döndüremeyecektir. İnşallah yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimizle yerelde de AK kadrolarla el ele veren bir Şanlıurfa daha güçlü olacaktır. Bir yandan UrfaRay'la Urfa'mız buluşurken öte yandan kentsel dönüşümle büyük bir değişimi hayata geçireceğiz. Diğer yandan hızlı trenle Şanlıurfa'mızı yeni dönemde buluşturacağız. Biz hizmetin, eserin, projenin insanlarıyız. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin dağlarını, taşlarını, ovalarını eserlerle donattığı gibi, Şanlıurfa'da olan eserlerin büyük bir çoğunun altında da onun ve yol arkadaşlarının mührü vardır. Yeni dönemde de yine yapılacaksa AK Parti yapacak. Yine eser kazandırılacaksa AK kadrolar kazandıracak. O yüzden biz yeni dönemde istikrarı tercih ettik. Şanlıurfa'nın ilçelerinin yapacak çok işi var dedik. Onun için de durmak yok, yola devam diyen bir adım attık. İnşallah hemşerilerimiz de buna değer verdiği takdirde Şanlıurfa daha güçlü bir şekilde yoluna koşacaktır."

Mazeret üretmeden hizmet yapacak kadroların AK kadrolar olduğunun altını çizen Bozdağ, Şanlıurfa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Diğer konuşmacılar

Cumhur İttifakı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart gecesi 13 ilçedeki sandıklardan zaferle çıkacaklarını aktararak, yağan yağmurlarda beraber ıslanacaklarını ve beraber yürüyeceklerini belirtti.

Hizmetleri bugüne kadar olduğu gibi yine sürdüreceklerinin altını çizen Beyazgül, "13 ilçemizde yolumuza devam edeceğiz. Yaptığımız hizmetlerin üzerine hizmetlerimizi koya koya devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Döndük geçmişe baktık her zaman, 5 yıla baktığımız zaman şu şehri imar ettik, her tarafını güzel ettik. Her ilçemizde sevdamız var, elimiz var. Sizler bizim gönül kardeşlerimizsiniz. Yine 31 Mart'ta ne diyoruz? Durmak yok, yola devam Allah'ın izniyle." dedi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Şanlıurfa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini bütün Türkiye'nin bildiğini ve bu coşkunun 31 Mart'ta sandığa yansıyacağını aktardı.

MHP İl Başkanı Mahmut Güneş ise Şanlıurfa'nın her zaman milletinin, devletinin yanında yer almış bir şehir olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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