TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM\'nin toplumun verdiği mesajlara çözüm üretecek bir çalışma programını hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Politika

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "TBMM, artık toplumun verdiği mesajlara çözüm üretecek bir çalışma programını hayata geçirmeli." dedi.

Karaca, Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ziyaret etti. Karaca, burada yaptığı konuşmada, parlamentodaki basın mensuplarının çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, Parlamento Muhabirleri Derneğinin 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklandığını anımsatan Karaca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de tasarrufla ilgili çağırısının olduğunu hatırlattı. Karaca, "Milletin tasarruf edecek hali kalmadı. Tasarruf genelgesi yayımlanmışsa yasama organının da ne yapabileceğini konuşmak istiyoruz, bunu gündeme getireceğiz." ifadesini kullandı.

Okullarda bir öğün ücretsiz yemek mücadelesi veren kişileri ağırladıklarını bildiren Karaca, kadın ve çocuk yoksulluğunun Türkiye'de bir yara olduğunu dile getirdi. Bu konuda Meclis'in bir şey yapması gerektiğini vurgulayan Karaca, bakanlıkların bir araya gelmesi ve okullarda bir öğün ücretsiz yemek konusunda bir düzenleme yapılması gerektiğine işaret etti.

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Karaca, "Mevcut anayasa, toplumun sorunlarını çözme noktasında nerede kilitlendi, uygulanıyor mu, bunları düşünmek lazım." diye konuştu.

Toplumun beklentisinin, kadın ve çocuk yoksulluğunun çözümü, geçim sıkıntısı olduğunu belirten Karaca, "Çok zor durumlar. TBMM, artık toplumun verdiği mesajlara çözüm üretecek bir çalışma programını hayata geçirmeli." görüşünü paylaştı.

Karaca, 9. Yargı Paketi taslağının kamuoyunda tartışıldığını anımsatarak, taslakta yer aldığı belirtilen "etki ajanlığı" meselesinin geri çekilmesini istedi. Karaca, "Bu, 'yeni anayasa istiyoruz, anayasa çalışmalarını başlatıyoruz' diyenlerin de büyük bir sınavıdır." değerlendirmesinde bulundu.

PMD Başkanı Kemal Aktaş da derneğin parlamento muhabirlerinin hakkını ve hukukunu korumak amacıyla kurulduğuna dikkati çekerek, "Meslek örgütleri içerisinde de saygınlığını korumuş, parmakla gösterilen derneklerden birisidir. Meclisin saygınlığına gölge düşürmeden hep birlikte kamu adına habercilik görevi yapıyor, ayna tutuyoruz." sözlerini sarf etti.