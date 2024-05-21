TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM'nin toplumun verdiği mesajlara çözüm üretecek bir çalışma programını hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM'nin toplumun verdiği mesajlara çözüm üretecek bir çalışma programını hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM\'nin toplumun verdiği mesajlara çözüm üretecek bir çalışma programını hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 60. kuruluş yıl dönümü ziyaretinde yaptığı konuşmada, toplumun beklentisinin kadın ve çocuk yoksulluğunun çözümü olduğunu ve TBMM'nin bu konuda bir çalışma programı hayata geçirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, yeni anayasa tartışmaları ve Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi hakkında da görüşlerini paylaştı.

21.05.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "TBMM, artık toplumun verdiği mesajlara çözüm üretecek bir çalışma programını hayata geçirmeli." dedi.

Karaca, Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ziyaret etti. Karaca, burada yaptığı konuşmada, parlamentodaki basın mensuplarının çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, Parlamento Muhabirleri Derneğinin 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklandığını anımsatan Karaca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de tasarrufla ilgili çağırısının olduğunu hatırlattı. Karaca, "Milletin tasarruf edecek hali kalmadı. Tasarruf genelgesi yayımlanmışsa yasama organının da ne yapabileceğini konuşmak istiyoruz, bunu gündeme getireceğiz." ifadesini kullandı.

Okullarda bir öğün ücretsiz yemek mücadelesi veren kişileri ağırladıklarını bildiren Karaca, kadın ve çocuk yoksulluğunun Türkiye'de bir yara olduğunu dile getirdi. Bu konuda Meclis'in bir şey yapması gerektiğini vurgulayan Karaca, bakanlıkların bir araya gelmesi ve okullarda bir öğün ücretsiz yemek konusunda bir düzenleme yapılması gerektiğine işaret etti.

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Karaca, "Mevcut anayasa, toplumun sorunlarını çözme noktasında nerede kilitlendi, uygulanıyor mu, bunları düşünmek lazım." diye konuştu.

Toplumun beklentisinin, kadın ve çocuk yoksulluğunun çözümü, geçim sıkıntısı olduğunu belirten Karaca, "Çok zor durumlar. TBMM, artık toplumun verdiği mesajlara çözüm üretecek bir çalışma programını hayata geçirmeli." görüşünü paylaştı.

Karaca, 9. Yargı Paketi taslağının kamuoyunda tartışıldığını anımsatarak, taslakta yer aldığı belirtilen "etki ajanlığı" meselesinin geri çekilmesini istedi. Karaca, "Bu, 'yeni anayasa istiyoruz, anayasa çalışmalarını başlatıyoruz' diyenlerin de büyük bir sınavıdır." değerlendirmesinde bulundu.

PMD Başkanı Kemal Aktaş da derneğin parlamento muhabirlerinin hakkını ve hukukunu korumak amacıyla kurulduğuna dikkati çekerek, "Meslek örgütleri içerisinde de saygınlığını korumuş, parmakla gösterilen derneklerden birisidir. Meclisin saygınlığına gölge düşürmeden hep birlikte kamu adına habercilik görevi yapıyor, ayna tutuyoruz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Gülizar Biçer Karaca, Parlamento, Çocuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM'nin toplumun verdiği mesajlara çözüm üretecek bir çalışma programını hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP’li isimlere ağır sözlerle yüklendi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP'li isimlere ağır sözlerle yüklendi
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
14:30 Küçük İbo’dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses’e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
13:12 Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:42 Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci’nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 15:23:13. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM'nin toplumun verdiği mesajlara çözüm üretecek bir çalışma programını hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement