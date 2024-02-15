TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar heyetini Arapça selamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar heyetini Arapça selamladı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyeti kürsüden Arapça selamladı. Önder daha sonra, "Türkçesini merak eden arkadaşlar için 'Hoşgeldiniz ve merhaba' dedim. Bilinmeyen bir dil olmasın'" açıklamasını yaptı.

15.02.2024 18:34  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi'yi Arapça selamladı.

KATAR HEYETİ MECLİS'E GELDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'daki birleşimi yönettiği sırada TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyet Meclis'e geldi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar heyetini Arapça selamladı

TBMM BAŞKANVEKİLİ ÖNDER ARAPÇA SELAMLADI

TBMM Başkanvekili Önder, Katar heyetini Arapça selamladı. Önder daha sonra, "Türkçesini merak eden arkadaşlar için 'Hoşgeldiniz ve merhaba' dedim. Bilinmeyen bir dil olmasın" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis\'e gelen Katar heyetini Arapça selamladı

Sırrı Süreyya Önder, Katar, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar heyetini Arapça selamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Volkan Ataş: Siiri Süreyya önder gerçekten meclisi hep o yönetsin adam adam gibi adamdır 67 13 Yanıtla
  • Fatih COŞKUN: BU ARAPLAR MECLİSE KADAR GİRDİLER.?? 22 23 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 20:11:51. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar heyetini Arapça selamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement