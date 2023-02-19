TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı

19.02.2023 13:52

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi. Böylece bu hafta yasalaşması beklenen EYT düzenlemesi, uzatma kararı ile Mart ayına kaldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

"VEKİLLERİMİZİN ÇOĞU DEPREM BÖLGESİNDE"

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem." ifadelerine yer verdi.

TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı

EYT'NİN MECLİS'TEN GEÇMESİ BEKLENİYORDU

Deprem felaketinin ardından TBMM daha önce çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara vermişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak uzatma kararı ile düzenlemenin yasalaşma süreci Mart ayına kaldı.

Kaynak: AA
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Mustafa Elitaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika

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