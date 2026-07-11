TBMM'de FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı anma programı - Son Dakika
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TBMM'de FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı anma programı

11.07.2026 11:39
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TBMM, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenleyecek. Program, Mevlid-i Şerif, anıta karanfil bırakma, sergiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis Başkanı Kurtulmuş'un konuşmalarını içeriyor.

TBMM'de, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı gerçekleştirilecek.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla milli iradenin sembolü TBMM çatısı altında 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı Meclis'te sergilenen direniş ve milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele hafızalarda tazelenecek.

Program, saat 12.30'da TBMM Camisi'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı'na karanfil bırakılacak.

Ayrıca TBMM Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 15 Temmuz'un 10'uncu Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi ile Basın İlan Kurumunun 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Meclis Tören Salonu'ndaki 15 Temmuz Anma Töreni'nde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı anma programı - Son Dakika

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