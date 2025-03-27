TBMM\'de AK Parti Grup Toplantısı gerçekleştirildi

TBMM'de, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Grup Toplantısı düzenlendi.

26 Mart 2025'te yapılan toplantıda, Erdoğan'ın hitapları ve değerlendirmeleri milletvekilleri tarafından dinlendi. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, etkinliğin ülke, millet ve parti için hayırlı sonuçlar doğurmasını diledi.

Toplantı, AK Parti'nin Meclis'teki haftalık grup çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR