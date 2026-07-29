TBMM'de AK Parti Heyeti Toplandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti heyetini basına kapalı olarak kabul etti, görüşme 1,5 saat sürdü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşan AK Parti heyetini kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kaynak: AA
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