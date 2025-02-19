TBMM'de Altıntaş İçin Konut Talebi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Altıntaş İçin Konut Talebi

TBMM'de milletvekilleri, Altıntaş için konut projeleri ve emekli bayram ikramiyesi hakkında konuştu.

19.02.2025 15:16
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile yaklaşık 20 bin kişinin istihdamının hedeflendiğini söyledi.

Savunma sanayi fabrikalarının Zafer OSB'ye yönlendirilmesinin Türkiye'nin bağımsız ve güçlü sanayi altyapısına önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Erbaş, "Ancak burada çalışacak olan kesimlerin barınma ihtiyacını da göz ardı edemeyiz. Bu yüzden Altıntaş'a TOKİ tarafından en az 1500-2 bin konutluk bir proje hayata geçirilmelidir ki ilk etapta beklediğimiz 500 konutluk bir başlangıçtır." diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli bayram ikramiyesi tutarının çok düşük kaldığını ve mutlaka artırılması gerektiğini dile getirdi.

Gürer, en düşük bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılmasına yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu da söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen 2 yılda, şehirlerin yeniden doğuşuna hep birlikte şahitlik edildiğini belirtti.

İnşa edilen yeni konutlar, yollar, okullar, sağlık tesisleri ve sosyal yaşam alanlarıyla şehirleri yalnızca yeniden ayağa kaldırmadıklarını aynı zamanda daha dirençli bir geleceğe hazırladıklarını kaydeden Alkayış, "Bu süreçte devlet-millet dayanışmasıyla gösterilen gayret, bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Bizler de Adıyaman milletvekilleri olarak hemşerilerimizin her zaman yanında olacak, Adımayanımızın yeniden ihyası ve inşası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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