TBMM\'de Bakan Koca ile Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bakanlığının çalışmalarını anlatmak üzere TBMM Genel Kurulu'ndaki milletvekillerine hitap eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bakan Koca, kendisine verilen süre yetmeyince Bekir Bozdağ'dan ek süre talep etti. Bu durum defalarca tekrarlanırken, her seferinde Bekir Bozdağ, "Sayın bakanım lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Son kez uzatıyorum." diyerek ek süre verdi.

Ancak Bakan Koca'nın konuşması bir türlü bitmedi. Bir kez daha mikrofonu kısılan Bakan Koca, "Az kaldı 5 dakika verseniz. 5 dakikaya bitiyor." diyerek bir kez daha Bekir Bozdağ'a döndü. Bozdağ ile Bu sırada genel kuruldaki milletvekilleri Bozdağ ile Koca arasındaki diyaloğa gülüp bir süre alkışladı.