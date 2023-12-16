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TBMM'de Bakan Koca ile Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor - Son Dakika
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TBMM'de Bakan Koca ile Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor

TBMM'deki bütçe görüşmelerine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Meclis Genel Kurulu'na bakanlığının çalışmalarını anlatan Koca, süre yetmeyince Bozdağ'dan ek süre talep etti. Bakan Koca, Bozdağ'dan, "Az kaldı 5 dakikaya bitiyor." diyerek ek süre talep ederken, bu durum defalarca tekrarlandı. Koca ile Bozdağ arasındaki diyalog, Genel Kurul'daki milletvekillerini güldürdü.

TBMM\'de Bakan Koca ile Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
16.12.2023 - 23:05,
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bakanlığının çalışmalarını anlatmak üzere TBMM Genel Kurulu'ndaki milletvekillerine hitap eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bakan Koca, kendisine verilen süre yetmeyince Bekir Bozdağ'dan ek süre talep etti. Bu durum defalarca tekrarlanırken, her seferinde Bekir Bozdağ, "Sayın bakanım lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Son kez uzatıyorum." diyerek ek süre verdi.

Ancak Bakan Koca'nın konuşması bir türlü bitmedi. Bir kez daha mikrofonu kısılan Bakan Koca, "Az kaldı 5 dakika verseniz. 5 dakikaya bitiyor." diyerek bir kez daha Bekir Bozdağ'a döndü. Bozdağ ile Bu sırada genel kuruldaki milletvekilleri Bozdağ ile Koca arasındaki diyaloğa gülüp bir süre alkışladı.

YORUMLAR

Fahrettin Koca, Bekir Bozdağ, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'de Bakan Koca ile Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor - Son Dakika
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