TBMM'de Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Kabul Edildi

22.05.2025 22:45
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 35 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini kabul etti. Teklifte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adının değiştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev süresinin ayarlanabilmesi, rektör atamaları ve daha birçok konu yer alıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 35 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 35 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmelerin sonunda kabul edildi.

Teklife göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" olarak değiştiriliyor. Bahis ve şans oyunları bayiliklerinin nerede kurulacağına ilişkin hükümün de yer aldığı teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev süresi cumhurbaşkanı kararıyla kısaltılabilecek veya uzatılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği kapsamında yurt dışından getirilecek her türlü araç, teçhizat gümrük vergilerinden muaf olacak.

Teklife göre Yükseköğretim Kurulu, cumhurbaşkanı tarafından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek şartıyla seçilen 7, temayüz etmiş üst düzey devlet görevlileri veya emeklileri arasından 7 ve Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilip cumhurbaşkanı tarafından atanan 7 olmak üzere 21 kişiden oluşacak. Devlet ve vakıf üniversitelerinde rektörler cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Teklife göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, koordinasyon ofisleri kurabilecek. Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeleri cumhurbaşkanınca belirlenecek. Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

Öte yandan, TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlikte teğmen-albay rütbeleri arasındaki rütbeli personelin cumhurbaşkanı tarafından görevden alınabilmesine yönelik maddeler yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Yerel Yönetim, Politika, Savunma, Ekonomi, Eğitim, Rektör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Kabul Edildi - Son Dakika

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