MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi: Haberim var - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi: Haberim var

05.12.2022 20:20

6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddiaları hakkında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" demişti. Bahçeli'nin bu sözleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Biliyorum, haberim var. Yorum yok" yanıtını verdi.

Bugün TBMM'de başlayan bütçe görüşmeleri parti liderleri ve milletvekilleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Görüşmelere katılan MHP lideri Devlet Bahçeli ise bir ara Meclis'te gazetecilerin sorduğu soruları yanıtladı.

"TERCİHİM SINIF ARKADAŞIMDAN YANA OLUR"

6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarına yanıt veren MHP lideri Bahçeli, "Ankette kim çıkarsa ona karar verelim, siz de katılır mısınız?' dediler. Ben henüz cevap vermedim. Eğer birisi ankette bana gelirse, 'Siz bu ankette kime evet dersiniz?' derse, tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SORULDU

Bahçeli'nin, altılı masanın aday belirleme anketi için oy verecek olsa sınıf arkadaşına oy vereceğini söylemesi Kemal Kılıçdaroğlu'na hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu, "Biliyorum, haberim var. Yorum yok." şeklinde karşılık verdi.

"O ZAMANLAR GANDHİ'YE BENZETİLİRDİ"

Öte yandan MHP lideri Bahçeli, yıllar önce yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nde sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti. Yıllar önce bu konu hakkında konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu için "O zaman meşhur Gandhi'ye benzetir bir üslupla ona öyle yumuşak güç atfettiler. Onu yaparken hitabeti de güzeldi. Eğer 3 cümleyi aynı şekilde tekrarlamazsa çok net konuşuyor demektir. Ama aynı şeyi tekrarlar cümle olarak, o bakımdan siyasete girdiği dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu şimdi yok" demişti.

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi: Haberim var - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi: Haberim var - Son Dakika
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