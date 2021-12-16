TBMM'de bütçe görüşmesinde 'Uludere' tartışması - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde 'Uludere' tartışması yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Şırnak'ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011 tarihinde 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayı hatırlatarak, Uludere'de yaşananlar için adaletin gelmediğini ileri sürdü. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, ayağa kalkarak Levent Gök'ü konuşması nedeniyle tebrik etti.

ELİŞAT: KİMDEN HESAP SORACAĞIZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise Uludere'de, ' Fehman Hüseyin ' denilen, terör örgütünün liderlerinden birisinin Türkiye üzerinden geçip Suriye 'ye yerleşeceği ile ilgili bir istihbari bilgi alındığını hatırlatarak, "Ama istihbari bilginin verdiği sonuçlar çerçevesinde Uludere'de kabul edemeyeceğimiz, bütün vicdanları yaralayan bir hadise gerçekleşti. Nitekim, ilk anda sanki Fehman Hüseyin varmış gibi yapılan eylem, hareket, daha sonra, oradan, sınır dışından Türkiye içerisine gelen ve oradaki kaçak ticareti yaptığı ifade edilen genç yavrular kullanılarak, kamufle olup, onların arasına sızıp, yapılan bir eylem, bir işlem gibi gösterildi. Çünkü terör örgütü zaten bunları yapıyordu. Bugün Sayın Gök 'Devlet bunun hesabını sormalı, varsa suçlu hesabını vermeli' diyor; katılıyorum. İşte, bunun hesabını kimden soracağız biz? Hedef aldığım o lanet PKK terör örgütüdür. Bu süreç içerisinde 40 bin Kürt kardeşimizi katlettiler. Kim katletti? PKK terör örgütü katletti. Yapılan bir hata ile buradan siyaset üretmenin doğru olmadığı kanaatindeyim" dedi. BEŞTAŞ: İNSANLIK DIŞI BULUYORUMTekrar söz alan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ise "Oraya ilk gidenlerdenim. O çocukların annelerinin ağıtları kulaklarımdan çıkmayacak. Hariçten gazel okuyup birilerini aklamaya çalışmayı insanlık dışı buluyorum. 34 çocuğun bacağı, kolu kopuyor; takipsizlik veriliyor" diye konuştu.AK Parti'li Elitaş da "Sayın Beştaş benim bu konuyu savunduğumu iddia etti. PKK'yı 'masum' diye ortaya koyanlar varsa asıl insanlık suçunu onlar işlemiştir. 'Fehman Hüseyin' denen cani o yavruları kullanarak, Suriye'de terör örgütü kurmak için plan yapıyorsa, sonra vazgeçtiyse bunun da hesabının verilmesi lazım' diyoruz" ifadelerini kullandı. ALTAY: PKK'NIN ALLAH BELASINI VERSİN

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise "PKK'nın da Allah belasını versin, 'IŞİD iyi ki varsın. Allah kurşununu azaltmasın' diyen AK Parti'liye de bela okuyorum" diyerek tartışmaya katıldı. Tekrar söz alan Elitaş, "Siyasi partilere sızmak terör örgütlerinin yaptığı işler. Terör örgütünü lanetliyorum, IŞİD'i lanetliyorum, İslam adına terör yapıyorsa onları lanetliyorum" dedi.