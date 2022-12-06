İYİ Partili vekili yumrukla yaralayan AK Partili isim konuştu: Özür dilemeyeceğim

TBMM'de dün başlayan 2023 yılı bütçe görüşmelerinde bugün sinirler gerildi. İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'ın kürsüde konuşma yaptığı esnada, AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı. Oturuma ara verilirken, kavgada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile yumruklaştı. Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle Örs'ün kafasında açılma meydana geldi.

ÖRS, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kalp problemi olduğu öğrenilen Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alındı. Geçen yıl kalp pili takılan Örs'te arbede esnasında strese bağlı bir ritim bozukluğu oluştuğu ve bundan dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bilinci açık olan Örs'ün yarın sabah taburcu edilmesi bekleniyor.

YÜZÜK İDDİALARINI YALANLADI

Diken'den Bilal Çelik'e konuşan AK Partili Zafer Işık, söz konusu saldırının olayın sıcaklığıyla yaşandığını söyledi. İYİ Parti grubunun saldırması sonucu mukavemet gösterdiklerini savunan Işık, Örs'e vururken elinde bir cismin olmadığını ve yere düşerken yaralanmış olabileceğini belirtti.

"ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

Örs'ün elektroşokla hayata döndürüldüğünün doğru olmadığını savunan Zafer Işık, böyle bir olayı kendisinin de istemediğini söyleyerek, "Zaman zaman Genel Kurul'da böyle şeyler olur. Özür dilemeyeceğim" dedi. Işık, kendisinin kamuoyuna bir açıklama yapmayacağını AK Parti grubu 'lüzum görürse' açıklama yapılacağını söyledi.