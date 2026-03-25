TBMM'de Ekonomi Düzenlemeleri Görüşüldü - Son Dakika
TBMM'de Ekonomi Düzenlemeleri Görüşüldü

25.03.2026 23:54
TBMM'de ekonomi düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşüldü; muhalefet eleştirilerde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Bölüm üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, gelir getiren kazançların vergilendirilmesinin esas olduğunu ancak bunu yaparken kazancın kaynağını yok etmemeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kısacık, kripto paraların merkezi olmayan, istediği yerde depolanabilen ve bire bir eşleşmeyle giden bir sistem olduğuna dikkati çekerek, "Şimdi siz bunu vergilendirmek istediğiniz zaman anında vergilendirme dışı platformlara atabilir. Şu anda baktığımız zaman çoğu kripto yatırımcısı diyor ki 'eğer bu kanun yasalaşırsa ben Türkiye'de işlem yapmam.' Sıcak para için Hazine ve Maliye Bakanı dünyayı geziyor, dünyanın en yüksek faizini veriyoruz ama bir taraftan da kripto işlemi için gelen sıcak parayı 'vergilendireceğiz' diye dışarı atıyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, gelinen noktada ekonominin durgunluğa doğru gittiğini, enflasyonun artma eğiliminde seyrettiğini ve finansmanın zorlaştığını savundu.

Türkiye'de iş yerlerinin kapandığını, bütün sektörlerle dar ve sabit gelirlinin zorda olduğunu iddia eden Usta, "Böyle bir ortamda görüştüğümüz kanun teklifine bakın... Burada, ne acil konulara ilişkin bir önlem ne de yapısal sorunlarımıza ilişkin çözüm önerisi var. Görüştüğümüz kanunda maalesef Türkiye'nin sorunlarına ilişkin hiçbir şey yok." dedi.

"Kapsam dışı gelirlerin vergilendirilmesini önemli ve değerli buluyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifle vergi adaletinin güçlendirilmesi, finansal piyasalarda hukuki belirliliğin sağlanması, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, indirim ve istisnaların sınırlandırılması, deprem bölgesindeki konut ve iş yeri teslim bedellerinde indirim yapılması ve bazı ihtilaf konularına açıklık getirilmesi amacıyla önemli düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Aksu, MHP olarak üreten, istihdam yaratan, üretilen değerden herkesin adil pay almasını mümkün kılan, gelir dağılımını adaletli hale getiren, nimet ve külfetin bütün kesimlerce hakça paylaşılmasına dayanan ekonomik ve toplumsal düzenin tesis edilmesini öngördüklerini aktardı.

MHP'li Aksu, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda devletin, kamu gelirlerini karşılamada temel gelir kaynağı olan vergileri, herkesin mali gücüne göre ödemesini, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almasını temin edecek adaletli bir vergi sisteminin inşasını gerekli görüyor, buna müzahir vergi sisteminin reforma tabi tutulmasını istiyoruz. Hükümet tarafından bu yönde atılan adımları, kayıt dışılıkla mücadeleyi, kayıp-kaçağa yönelik yapılan denetim çalışmalarını, kapsam dışı gelirlerin vergilendirilmesini önemli ve değerli buluyoruz. Bununla birlikte uygulamanın caydırıcı değil teşvik edici, adaleti kurumsallaştırıcı, ticaret erbabı vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek bir şekilde yapılmasını gerekli görüyoruz."

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, kanun teklifinin, halktan kopuk ve toplumun ihtiyaçlarını görmeyen bir düzenleme olduğunu öne sürdü.

Kanun teklifiyle BOTAŞ'ın yüz milyarca liralık vergi borcunun silineceğini, kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşınmazlarının özelleştirme yoluyla satılacağını iddia eden Kaya, "Son dönemde Meclis'e getirdiğiniz tüm yasalar, kuruyan denize, derinleşen ekonomik kriz neticesinde telaşlı bir kaynak aramanın ötesine geçmiyor. Bu torba yasayla yaratmaya çalıştığınız kaynaklar da halka, emekliye, işçiye değil iflas eden ekonomi politikalarının faturasını ödemeye gidecek." ifadelerini kullandı.

"Kanun teklifinin bu şekliyle geçirilmesini kabul etmiyoruz"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, düzenlemede, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin artırılmamasına tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu, "Bu torba yasada bütçeye en az 300 milyar liralık ilave kaynak yaratıldı. Ama ne yazık ki iş emekliye, emeklinin bayram ikramiyesine geldiği zaman 'kaynak yok' deniliyor." dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da 14 farklı kanunda değişiklik yapılan düzenlemenin, genel kabul gören yasama ilkelerine ve kanun yapma teamüllerine aykırı durduğunu ileri sürdü.

Teklifte yer alan bazı düzenlemelere ilişkin eleştirilerde bulunan Akay, "Kanun teklifi içerisinde desteklenen maddeler olmasına rağmen bu şekliyle geçmesine karşıyız. İçinde bulunduğumuz ekonomi ortada. En düşük emekli aylığının yükseltilmesi, asgari ücretle ilgili ara zamlar yapılması gibi düzenlemeler olmadan kanun teklifinin bu haliyle geçirilmesini CHP olarak kabul etmiyoruz." diye konuştu.

"Kripto varlık işlem vergisi ihdas ediliyor"

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, kanun teklifiyle vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi dışında kalan alanların kapsam altına alınması, indirim ve istisnaların sınırlandırılması, vergilemede kolaylık sağlanması, deprem bölgesi konut ve iş yeri teslim bedellerinde indirim yapılmasına yönelik düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerin hayata geçirileceğini anlatan Altınsoy, "Genel bütçe geliri olarak tahsil edilmek üzere kripto varlık işlem vergisi ihdas edilmekte, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan ve aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemlerinin 10 binde 3 oranda vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır." dedi.

Altınsoy, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nda, her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderlerinin kurum ve ticari kazanç tespitinde gider olarak kabul edilmemesine yönelik de düzenleme yapıldığını kaydetti.

ÖTV Kanunu'ndaki değişiklikle bazı kıymetli taşlar için yüzde 10 ile 20 oranında ÖTV oranı belirlendiğini aktaran Altınsoy, şöyle devam etti:

"Başka bir maddeyle de bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutarların yüzde 25 oranda artırılması ile belirlenen yeni gösterge tutarının 240 bin gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak kısmının genel bütçeye gelir kaydedilmesi, kalan kısmının ise Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır."

Altınsoy, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi kabul edilen yerlerde inşa edilen ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranda indirim uygulanmasına ilişkin de düzenleme yapıldığını söyledi.

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki konuşmaların da tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM'de Ekonomi Düzenlemeleri Görüşüldü - Son Dakika

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SON DAKİKA: TBMM'de Ekonomi Düzenlemeleri Görüşüldü - Son Dakika
