TBMM'de Emniyet Düzenlemeleri Kabul Edildi - Son Dakika
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TBMM'de Emniyet Düzenlemeleri Kabul Edildi

TBMM\'de Emniyet Düzenlemeleri Kabul Edildi
18.06.2026 01:19
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Emniyet teşkilatını düzenleyen kanun teklifi ile ilk 6 madde TBMM'de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Teklif üzerine yapılan görüşmelerin sonucunda teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre; Emniyet teşkilatında değişiklikler yapılıyor. Bu kapsamda teşkilatın yönetim kapasitesinin artırılması, denetim ve gözetim mekanizmasının güçlendirmesi ve kariyer planlamasının desteklenmesi ile uzmanlaşmanın geliştirilmesi amacıyla amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlar düzenlenecek. Buna göre; amir rütbesinde bulunan kadro sayısı emniyet müdürleri için 10 binde 65, ikinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 75, üçüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 300, dördüncü emniyet müdürü için 10 binde 100 olacak. Emniyet amiri için 10 binde 300, başkomiser için 10 binde 310, komiser için 10 binde 320, komiser yardımcısı için 10 binde 330 olacak. Teklifin yürürlüğe girmesi öncesindeki oranlar geçici madde ile yürürlükten kaldırılacak.

YARGI KARARI İLE EMNİYET TEŞKİLATINA DÖNENLER UYGUN UNVANLARA ATANACAK

Teklifle, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan şartları taşımayanlar ile ilgili değişikler yapılıyor. Bu kapsamda sağlık şartlarını taşımadıkları için kurumlardan ilişkisi kesilenlerden yargıya başvurup eğitim kurumlarına geri dönüp mezun olan polis memuru veya amirler teklifin yürürlüğü girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Genel İdari Hizmetleri Sınıfı'nda uygun unvana atanacak. Yapılacak atamalarda 'Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uygunluk aranacak. Düzenleme kapsamında yapılacak olan devlet memurluğuna açıktan atama işlemleri ile ilgili diğer usul ve esaslar, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLERE ORMANLARDA BAKIM MERKEZLERİ AÇILABİLECEK

Diğer taraftan teklifle devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek. Ayrıca teklifte taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını, elektronik ücret toplama sistemleri olmaksızın kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde tespit kazançları üzerinden vergilendirilecek. Bu kapsama girenler, talep tarihini takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespit usulünden en fazla 3 yıl süreyle yararlanabilecek. Kazancın tespitine ilişkin oran için Cumhurbaşkanına verilen indirim yetkisi, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar dışındakilerle sınırlandırılacak. Gelir Vergisi Kanunu'ndaki diğer bir değişiklikle, ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar, gelir vergisinden istisna olacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklif üzerine yapılan görüşmelerde ilk 6 maddenin kabul edilmesinden sonra ara verildi. Aranın ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, kanun teklifi ile ilgili komisyonun yerinde bulunmadığını belirterek, birleşimi 18 Haziran Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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