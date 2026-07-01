TBMM'de gündem dışı konuşmalar ve anma mesajları

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "Ordu" hakkındaki konuşmasında, kentin Karadeniz'in önemli illeri arasında yer aldığını belirtti.

Yapımı süren Ordu çevreyolunun kısa sürede bitirilmesini isteyen Şanlıtürk, kentteki ulaşım projelerine ağırlık verilmesinin transit geçişlerdeki yükü hafifleteceğini ifade etti.

Fındıkta hasat sürecinin yaklaştığını hatırlatan Şanlıtürk, alım fiyatının üreticiyi memnun etmesi gerektiğini dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, "21 Haziran Dünya Müzik Günü"ne ilişkin konuşmasında, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Saldırılar dolayısıyla İran'da matem günlerinin yaşandığını aktaran Hacıoğulları, İran'ın yaşanan saldırılara rağmen bir arada olduğunu kaydetti.

Hacıoğulları, "Muharrem ayındayız, matem ayındayız. Yarın, 2 Temmuz Sivas katliamının yıl dönümü. Sivas'a 'Katliam' diyemeyenin dili kurusun. 5 Temmuz Başbağlar Katliamı'na da 'Katliam' demeyenin de sadece dili değil, kalbi de kurusun. 2 Temmuz da bizim, 5 Temmuz da. İkisine de eşit mesafede, eşit durmadan, hayatlarını kaybedenlere 'Şehitlerimiz' demeden birlik olamayız." diye konuştu.

Türkiye'nin her sayfasının rengarenk yazıldığının altını çizen Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM'de saat 19.00'da sazını alarak milletvekilleriyle ağıtlar yakacağını belirterek, tüm milletvekillerini Meclis bahçesine davet etti.

Hacıoğulları, "Gelin beraber söyleyelim. CHP'li, DEM Parti'li, İYİ Parti'li... Bugün birbirimizi ikna etmeye değil, birbirimizin acısına tanıklık etmeye ihtiyacımız var." dedi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman'da gerekli yatırımların yapılmadığını öne sürdü.

Karaman'da su sorunu yaşandığını savunan Ünver, iktidarın bu soruna karşılık vermediğini iddia etti. Ünver, Karamanlıların "üvey evlat" muamelesini kabul etmeyeceğini söyledi.