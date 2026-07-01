TBMM'de gündem dışı konuşmalar ve anma mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de gündem dışı konuşmalar ve anma mesajları

01.07.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda MHP'li Şanlıtürk Ordu'daki ulaşım ve fındık sorunlarını gündeme getirirken, AK Partili Hacıoğulları Sivas ve Başbağlar katliamlarını anarak birlik mesajı verdi. CHP'li Ünver ise Karaman'daki yatırım eksikliklerini eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "Ordu" hakkındaki konuşmasında, kentin Karadeniz'in önemli illeri arasında yer aldığını belirtti.

Yapımı süren Ordu çevreyolunun kısa sürede bitirilmesini isteyen Şanlıtürk, kentteki ulaşım projelerine ağırlık verilmesinin transit geçişlerdeki yükü hafifleteceğini ifade etti.

Fındıkta hasat sürecinin yaklaştığını hatırlatan Şanlıtürk, alım fiyatının üreticiyi memnun etmesi gerektiğini dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, "21 Haziran Dünya Müzik Günü"ne ilişkin konuşmasında, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Saldırılar dolayısıyla İran'da matem günlerinin yaşandığını aktaran Hacıoğulları, İran'ın yaşanan saldırılara rağmen bir arada olduğunu kaydetti.

Hacıoğulları, "Muharrem ayındayız, matem ayındayız. Yarın, 2 Temmuz Sivas katliamının yıl dönümü. Sivas'a 'Katliam' diyemeyenin dili kurusun. 5 Temmuz Başbağlar Katliamı'na da 'Katliam' demeyenin de sadece dili değil, kalbi de kurusun. 2 Temmuz da bizim, 5 Temmuz da. İkisine de eşit mesafede, eşit durmadan, hayatlarını kaybedenlere 'Şehitlerimiz' demeden birlik olamayız." diye konuştu.

Türkiye'nin her sayfasının rengarenk yazıldığının altını çizen Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM'de saat 19.00'da sazını alarak milletvekilleriyle ağıtlar yakacağını belirterek, tüm milletvekillerini Meclis bahçesine davet etti.

Hacıoğulları, "Gelin beraber söyleyelim. CHP'li, DEM Parti'li, İYİ Parti'li... Bugün birbirimizi ikna etmeye değil, birbirimizin acısına tanıklık etmeye ihtiyacımız var." dedi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman'da gerekli yatırımların yapılmadığını öne sürdü.

Karaman'da su sorunu yaşandığını savunan Ünver, iktidarın bu soruna karşılık vermediğini iddia etti. Ünver, Karamanlıların "üvey evlat" muamelesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Tbmm Genel Kurulu, Yerel Haberler, Politika, Karaman, Ekonomi, Müzik, Sivas, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de gündem dışı konuşmalar ve anma mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Ayşe Tokyaz’ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
15:04
Emine Erdoğan’dan “koruyucu aile“ vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:35
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
14:07
Batman’da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 15:43:08. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM'de gündem dışı konuşmalar ve anma mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.