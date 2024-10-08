TBMM'de Kapalı Oturum: İsrail'in Lübnan İşgali

Politika

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 4 saat 50 dakika saat sürdü.

Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.