TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi

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TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nin Hatay'dan milletvekili seçilen Gezi davası hükümlüsü TİP'li Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin muhalefetin genel görüşme talebiyle verdiği önerge oy çokluğuyla reddedildi.

16.08.2024 21:13  Güncelleme: 21:28
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi.

9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sunmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplantı kararı alınmıştı. Bugün toplanan ve Bekir Bozdağ tarafından yönetilen Genel Kurul gergin başladı.

TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi

VEKİLLER KÜRSÜYE YÜRÜDÜ

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının da Bozdağ'ın Meclis'e başkanlık yaptığı oturumda okunduğunu hatırlatarak Bozdağ'ın oturuma başkanlık yapmamasını istedi. Bunun üzerine usul tartışması başladı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis kürsüsüne 'usul konusunda' konuşmak için çıktı. Şık'ın "Sizde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi. AK Partili vekillerin kürsüye yürümesi üzerine Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi. 15 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan oturuma Şık'ın sözleri sonrası tansiyonun yükselmesi üzerine yeniden ara verildi.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

İkincinin aranın ardından oturumda gerginlik had safhaya çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı. Kürsüye koşan vekiller arasında yumruklar havada uçuştu. Oturuma yeniden ara verildi.

TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi

ALPAY ÖZALAN VE AHMET ŞIK'A KINAMA CEZASI

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönetiminde tekrar başladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verilmesini Meclis oylamasına sundu. Yapılan oylama sonrası Şık ve Özalan'a kınama cezası verildi.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Gergin geçen oturumlar sonrası yapılan son oturumda muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi.

TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi

CAN ATALAY HAKKINDAKİ YARGI SÜRECİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti. Bu arada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TİP'in Meclis'teki sandalye sayısı 4'ten 3'e düştü.

TBMM\'de muhalefetin Can Atalay\'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi

Şerafettin Can Atalay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • ihsan Toper: ELHAMDÜLİLLAH 72 37 Yanıtla
  • Kara kartal null: günahsız adam yatiyor icerde neye cok sukur ediyosunuz anlamadim 32 68 Yanıtla
  • atakan şimşek: iyi haber 63 35 Yanıtla
  • Erol Çolak: çok güzel olmuş 62 35 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Terörist, teröristtir. Tartışması olmaz. 70 26 Yanıtla
  • Erbay Mercan: güzel haber 56 28 Yanıtla
  • Cengiz Giderer: Terörist olduğu tescillenmiş serbest mi kalsa idi 62 22 Yanıtla
  • Sabri İnce: Bu kişiyi aday gösteren ve aday olmasında sakınca görmeyen seçim kurulunun doğurduğu sonuç . Ülke gündeminde daha önemli konular varken meclisin konusu bu olmamalı. 46 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: belliydi bu sonuç boşa meclisi meşgul etmeyin 34 14 Yanıtla
  • Erhan BOSTAN: çok güzel 17 10 Yanıtla
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