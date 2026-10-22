TBMM'de Niğde'nin patates ve ulaşım sorunları, Osmaniye'nin 30. yılı ele alındı - Son Dakika
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TBMM'de Niğde'nin patates ve ulaşım sorunları, Osmaniye'nin 30. yılı ele alındı

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TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı; 2 milletvekiline gündem dışı söz verildi. MHP'li İnce Niğde'nin patates, demir yolu ve turizm sorunlarını dile getirdi, AK Partili Gülsoy Osmaniye'nin 30. yılında deprem yaralarının sarıldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 2 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde'nin tarımsal sorunları, ulaşım ihtiyaçları, gençlerin beklentileri ve turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Niğde'nin patates, elmas, barbunya ve hububat üretimiyle ülkenin önemli tarım merkezleri arasında yer aldığını belirten İnce, "Ancak çiftçimizin çalışkanlığı ne yazık ki kazanca dönüşememektedir. Öncelikle üretim miktarı ve kabiliyeti noktasında ilk sıralarda yer aldığımız patates konusunda çalışmalar yapılmalıdır. İlimizde mera vasfını yitirmiş alanlar yeniden değerlendirilerek patates depoları ruhsatlandırılmalıdır. Ayrıca patates araştırma enstitüsünde biyolojik araştırma laboratuvarları kurulmalı, uzman kadrolar istihdam edilerek ihracat analizleri Niğde'de yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Niğde'nin demir yolu yatırımlarıyla güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden İnce, hızlı tren bağlantısının sanayiye, esnafa, turizme ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

İnce, kentin 10 bin yıllık tarihi bir geçmişe ve önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, Niğde'yi kapsayacak bir turizm koridoru oluşturulmasını beklediklerini söyledi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Osmaniye'nin 24 Ekim 1996'da il statüsü kazanmasının üzerinden 30 yıl geçtiğini hatırlattı.

Osmaniye'nin il olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gülsoy, "Bu karar Osmaniye için yalnızca idari bir değişiklik olmamış, aynı zamanda şehrimizin kendi imkanlarını daha güçlü şekilde harekete geçirmesinin, kamu yatırımlardan daha etkin yararlanmasının ve büyüme potansiyelini ortaya koymasının önünü açmıştır." diye konuştu.

Osmaniye'nin üretim ve sanayi şehri olduğunu ve her ilçesinin ayrı bir güzelliği barındırdığını anlatan Gülsoy, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Osmaniye'nin yaralarının, devlet tarafından sarıldığını kaydetti.

Gülsoy, "Osmaniye için daha yapacak çok işimiz, gerçekleştirecek çok hedefimiz var. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın merkezinde eser, hizmet ve millet vardır." dedi.

Kaynak: AA
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