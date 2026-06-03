TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları", İYİ Parti'nin "Kanun sistematiği", DEM Parti'nin "İklim krizi", CHP'nin "Mahkeme kararları" ve AK Parti'nin TBMM Genel Kurulunun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararını eleştirdi. Seçim hukukunun, partilerin seçimlerini seçim yargısına emanet ettiğini söyleyen Tezcan, Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinin açık olduğunu belirtti.

Siyasi partilerin seçimlerinde ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkili olduğunu dile getiren Tezcan, "Çıktılar, yetkisiz asliye hukuk mahkemesinden karar almaya çalıştılar. Alamadılar kararı, yetkisiz bölge adliye mahkemesinden bir butlan kararı çıkardılar." dedi.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, demokrasilerde partilerin kaderinin dava dosyalarıyla yazılmadığını, sandıkta, kongrede ve üyelerin iradeleriyle şekillendiği belirterek, "Mahkeme sandığı korur, sandığın yerine geçmez." ifadesini kullandı.

Şahin, Türkiye'nin ihtiyacının sandık iradesine saygı olduğunu belirtti.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, CHP'ye yönelik mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının Türkiye açısından endişe verici olduğunu söyledi.

Sunat, "Mesele sadece CHP meselesi değil mesele Türkiye'de demokratik meşruiyetin nasıl korunacağı meselesidir. Bir ülkede siyasi partilerin geleceği sandık yerine farklı yollarla şekillendirilmeye başlanırsa bundan demokrasimiz ve ülkemiz zarar görür." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararını eleştirdi. Ayan, "Demokratik bir ülkede bir siyasi partinin genel başkanını, mahkeme seçmez, mahkeme karar vermez. Kim seçer, üyeleri seçer, kendi kongresinde seçilir." dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, söz konusu öneri üzerinden siyasi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin kendi iç çekişmesini, kurultay sürecinden doğan hukuki ihtilafı Meclisimize taşıyarak siyasal bir mağduriyet anlatısına dönüştürmeye çalışması son derece sorunludur. Kurultay'a ilişkin iddiaları ortaya atanlar, usulsüzlük olduğunu ileri sürenler, yargıya başvuranlar kimlerdir? Birbirleri hakkında ağır ithamlarda bulunanlar kimlerdir? Bunların tamamı, CHP'nin kendi mensuplarıdır, sizlersiniz. Bugün yaşanan tartışmanın kaynağı ne AK Parti, ne de Cumhur İttifakı'dır.

Tartışmanın tarafları, iddia sahipleri, başvuru sahipleri de CHP'nin kendi içerisinden çıkmıştır. Bu iddialar görmezde gelinerek sanki bütün süreç dışarıdan kurgulanmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışması gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Kendi partililerinizin gündeme taşıdığı iddialarla yüzleşmek ve parti içerisinde bir arınma sürecini işletmek sizin bileceğiniz bir iştir. Bundan dolayı kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşınan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık, olmayacağız."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen öneriyle, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına, Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ise gündemin ikinci sırasına alındı.

Genel Kurulda daha sonra Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.