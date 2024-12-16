TBMM'de Rögar Kapağı ile Tartışmalı Anlar - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Rögar Kapağı ile Tartışmalı Anlar

TBMM\'de Rögar Kapağı ile Tartışmalı Anlar

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, bütçe görüşmelerinde elinde rögar kapağı ile konuşma yaptı ve İstanbul'daki bir kazaya dikkat çekti. Muhtaefet ise bu duruma tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye eleştiriler yöneltildi.

16.12.2024 16:37  Güncelleme: 16:38
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AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde elinde rögar kapağı ile kürsüye çıkarak, İstanbul'da yerinden fırlayan rögar kapağının metrobüsün kapısını kırması sonucu meydana gelen kazaya dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Görüşmeler sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, konuşma üzere kürsüye rögar kapağı ile çıktı. Muhalefet milletvekilleri, rögar kapağı ile kürsüye çıkılmasına tepki gösterdi. Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder tepkiler üzerine, "İç Tüzük 160'ıncı maddenin 16 veya 5'inci fıkrasında bu iş düzenlenmiş. Birtakım kriterler koyulmuş, bütün arkadaşlar bakabilirler. Meclis'i yöneten başkan vekilleri, bu durumun oturumun huzurunu bozup bozmadığına takdir ile yetkili, ben bu konudaki inisiyatifimi ve takdirimi, anlatımı kuvvetlendirecek her türlü görsel öğelerin vekil tarafından kullanılmasından yana kullanıyorum" ifadelerini kullandı. Muhalefet milletvekillerinin önceki oturumları hatırlatması üzerine Önder, "Bekir Bozdağ dünde kaldı. Bugün ben varım" dedi.

AK Parti'li Adem Yıldırım, Sayıştay Başkanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında usulsüzlük tespit ettiğini, belediyenin iç ve dış borçlarının katlanarak arttığını söyleyerek, " Hani, bize torba yasayla ilgili eleştiri getiriyorsunuz ya, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi torba ihale yapıyor, önce kendi şirketine ihale ediyor, onu alt şirketlere 50 milyara veriyor, 50 milyarı cukka yapıyor. Nereye yapıyor? Kendi yandaşlarına ve parti içi operasyon yapmak için bu parayı kullanıyorlar. Depreme gitmesi gereken para Ekrem'e gidiyor. O yüzden diyorum ki, İstanbul'un depremden daha büyük Ekrem problemi var. Diğer taraftan 2019 yılında araçlarla alakalı Yenikapı'da böyle gösterişler, nümayişler yaptılar, araç arayışına çıktılar. Sayıştay araç aramış, bin 137 tane aracı bulamamış. Burada Sayıştay'ın hata yaptığını düşünüyorum. Bin 137 araç değil bin 136 araçtır; çünkü aracın biri Sayın Gökhan Günaydın'da. Ben buraya kapak getirdim. Kapak budur, bu rögar kapağı. Biliyorsunuz, metrobüste, rögar kapağı metrobüs kapısını kırarak insanımızın yaralanmasına sebep oldu. Bu aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve CHP belediyeciliğinin beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin resmidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "Bu iftirayı atan adamı zaten mahkemeye verdim, mahkemede süründüreceğim. Benim eski şoförümü satın alıp, iftira atarak bir yere varamazsınız, beni kendinizle karıştırmayın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM'de Rögar Kapağı ile Tartışmalı Anlar - Son Dakika

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