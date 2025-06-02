TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Kurulacak - Son Dakika
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Politika

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Kurulacak

TBMM\'de \'Terörsüz Türkiye\' Komisyonu Kurulacak
02.06.2025 15:10
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Kurtulmuş, TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulacağını, şeffaf bilgilendirme yapılacağını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi, önümüzdeki süreçte tabii ki komisyon marifetiyle gerçekleşecek." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, İYİ Parti Grup başkanvekilleri Turhan Çömez ve Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ile TBMM Katip Üyesi, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve İYİ Parti Meclis Başkan adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı da yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve İYİ Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, olumlu bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Farklı fikirlerin görüşlerini paylaşmasının, müzakere ortamının canlı tutulmasının, Türkiye siyasetine ve Türkiye demokrasisine yapılacak en büyük katkılardan biri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu çerçevede Dervişoğlu ve arkadaşlarıyla hem Türkiye'nin güncel meseleleri hem de "Terörsüz Türkiye"nin oluşturulması bağlamında TBMM'de yürütülecek çalışmalar çerçevesinde fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

TBMM'nin 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçiminin yarın TBMM Genel Kurulu'nda yapılacağını anımsatan Kurtulmuş, bu süreçle ilgili de Dervişoğlu ile görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kurtulmuş, "28. Dönem'in kalan süresinde, üç yıllık süre içerisinde, demokratik olgunluk içerisinde, Türkiye demokrasisinin kalbi, milli iradenin merkezi olan parlamentonun da en iyi şekilde çalıştırılarak ve yasama kalitesinin arttırılarak, çalışma düzeninin çok daha güçlü bir hale getirilerek yolumuza devam edilmesi konusunda da herhalde hemfikir olduğumuzu, mutabık olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili kurulması planlanan komisyona ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili bir komisyon kurulması konusunda zaten Sayın Genel Başkan da kategorik olarak kapıyı kapatmıyor ama bunun içeriğinin iyi anlaşılması gerektiğini ifade ediyor. Takip edeceğimiz usul şudur; bütün bu ziyaretlerde aslında bunun adımlarını da atıyoruz, her siyasi partiden nasıl bir komisyon oluşturulmasını istedikleri, bu komisyonun çalışma prensiplerinin usullerinin ne olması gerektiğiyle ilgili bir istişare sürecimiz olacak. Ondan sonra da ortak olarak geliştirdiğimiz bir mutabakat çerçevesinde zaten üzerine düşen sorumluluğu Meclis'in yerine getirebilmesi için bu prensipler çerçevesinde komisyon çalışmaya devam edecek. Burada da kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi önümüzdeki süreçte tabii ki komisyon marifetiyle gerçekleşecek."

"Terörsüz Türkiye'yi bu ülkede yaşayan herkes ister"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Kurtulmuş'un TBMM Başkanlık seçimlerinde bir dönem daha aday olduğunu, bu yüzden kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Türkiye'nin meseleleri ve gelecek dönemde TBMM'nin daha etkin çalışma yöntemlerine kavuşması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Dervişoğlu, görüşmenin faydalı olduğunu dile getirdi.

28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı Seçimi için Kurtulmuş'a başarılar dileyen Dervişoğlu, Meclis Başkanlığı için adaylarının İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı olduğunu hatırlatarak, Paçacı'ya da başarı dileğinde bulundu.

28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı Seçimi'nin demokratik bir yarış olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, seçimin, demokratik yaşama sağlayacağı katkıyla anılacağını vurguladı.

Kurtulmuş'un "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin sözlerini değerlendiren Dervişoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Terörsüz Türkiye konusuyla ilgili bu zamana kadar ifade ettiğimiz tüm karşı duruşlar bugün de geçerliliğini koruyor. Terörsüz Türkiye'yi bu ülkede yaşayan herkes ister. Terörsüz Türkiye'yi istemeyen olmaz ama Terörsüz Türkiye'nin yol taşlarının bir terör örgütünün yol göstermesi ile yerleştirilmesi hususunda itirazımızı Sayın Meclis Başkanımıza da ifade ettim. Bu zamana kadar konuyla ilgili devlet kanadından bilgilendirme yapan tek kişidir Sayın Meclis Başkanımız. Bu konuda, kamuoyunun, sıhhat derecesi yüksek bilgilere ihtiyacı vardır. Kamuoyunu bilgilendirme noktasında da duyarlılık sergileneceği kanaatini taşıyorum."

Bir gazetecinin, "Komisyonda İYİ Parti yer alacak mı?" sorusu üzerine Dervişoğlu, partisinin kapısının görüşmelere açık olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, "Sığ bilgilerle derin yorumlarda bulunmak istemiyorum. Bizim, bir partinin genel başkanının arzuladığı komisyonun teşekküllüyle alakalı karşı duruşlarımızın gerekçeleri bellidir. Kamuoyunda bunları paylaşıyoruz ama daha üst düzey temaslarda endişelerimizi de ifade ediyoruz. Bu konuda sadece şahsımın değil yetkili kurullarımızın da görüşleri ve düşünceleri bizler için önemlidir." ifadesini kullandı.

" Devlet Bahçeli'nin yaptığı komisyon açıklamasına ilişkin, 'İYİ Parti katkı sunacaktır ya da değerlendirecektir' noktasında nerede duruyorsunuz?" sorusuna ise Dervişoğlu, "Bu konuyla ilgili Bahçeli'nin ağzından bir şey duymadım, bir yazılı açıklaması var. Kendileri konuşursa ne demek istediğini ifadelerindeki şifreler arasından süzeceğim." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, İYİ Parti, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Kurulacak - Son Dakika

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