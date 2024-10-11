TBMM'de Üç Yeni Araştırma Komisyonu - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Üç Yeni Araştırma Komisyonu

TBMM, yapay zeka, kadına şiddet ve çocukların korunması için üç araştırma komisyonu kurdu.

11.10.2024 12:19
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TBMM Genel Kurulunda, yapay zeka, kadına şiddet ve çocukların korunması konularında kurulan üç araştırma komisyonu üç aylık görev süresince incelemelerde bulunacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, son iki hafta içerisinde TBMM Genel Kurulunda kadına şiddet, çocukların korunması ve yapay zeka konularında üç ayrı araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Üç komisyon için ilerleyen günlerde 22'şer üye seçilecek. Daha sonra başkanları belirlenecek komisyonlar çalışmalarına başlayacak. Süreleri üç ay olacak komisyonlar, Ankara dışında da çalışabilecek. İhtiyaç halinde bu süre uzatılabilecek.

Araştırma komisyonları, ilgili bakanlık ve kurum yetkilerini TBMM'ye davet ederek dinleyecek. Ayrıca komisyonlar, belirlenen yerlerde de incelemelerde bulunabilecek.

Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımları, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirleri belirleyecek.

Çocukların korunmasıyla ilgili TBMM Araştırma Komisyonu da çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken önlemleri araştıracak.

Kadına yönelik şiddetle ilgili kurulan Araştırma Komisyonu, kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılık davranışlarına yönelik ek tedbirleri ve çözüm önerilerini ele alacak.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Kadına şiddet, Yapay Zeka, Politika, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

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