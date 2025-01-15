TBMM'de Yozgat Yatırımları ve Ulaşım Sorunları Tartışıldı

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, iktidarları öncesi dönemlerde Yozgat'ın ihmal edildiğini belirtti. Son 23 yılda Yozgat'ta önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Şahan, muhalefetin yapılanları karalamaya çalıştığını vurguladı. Şahan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin Yozgat'ta hizmete alındığını hatırlattı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, temsil ettiği ilde ulaşım sorunlarının yaşandığını söyledi. Cankurtaran Tüneli'ne bağlantı yollarının yapılmadığını dile getiren Bayraktutan, bunun mağduriyetlere neden olduğunu belirtti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini aktardı. Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına yönelik projeleri eleştiren Kok, garların sermayeye sunulmak istendiğini ileri sürdü.