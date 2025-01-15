TBMM'de Yozgat Yatırımları ve Ulaşım Sorunları Tartışıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Yozgat Yatırımları ve Ulaşım Sorunları Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Yozgat'ın yatırımları ve ulaşım sorunları gündeme geldi. Garların devri eleştirildi.

15.01.2025 15:16
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, iktidarları öncesi dönemlerde Yozgat'ın ihmal edildiğini belirtti. Son 23 yılda Yozgat'ta önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Şahan, muhalefetin yapılanları karalamaya çalıştığını vurguladı. Şahan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin Yozgat'ta hizmete alındığını hatırlattı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, temsil ettiği ilde ulaşım sorunlarının yaşandığını söyledi. Cankurtaran Tüneli'ne bağlantı yollarının yapılmadığını dile getiren Bayraktutan, bunun mağduriyetlere neden olduğunu belirtti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini aktardı. Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına yönelik projeleri eleştiren Kok, garların sermayeye sunulmak istendiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'de Yozgat Yatırımları ve Ulaşım Sorunları Tartışıldı - Son Dakika

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