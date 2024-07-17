TBMM Dilekçe Komisyonu Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'nde İnceleme Yapacak - Son Dakika
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Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'nde İnceleme Yapacak

TBMM Dilekçe Komisyonu, Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'nde yerinde inceleme yapılmasını kararlaştırdı. Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, 28. Yasama Dönemi'nde komisyona gelen toplam başvuru sayısının 10 bin 288'e ulaştığını belirtti. Bakanlık yetkililerinin sunumları ve milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'nde yerinde inceleme yapılması kararı alındı.

17.07.2024 17:46
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TBMM Dilekçe Komisyonu, Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'nde yerinde inceleme yapılmasını kararlaştırdı.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Komisyonun çalışmalarına ilişkin toplantının başında bilgi veren Karamık, 28. Yasama Dönemi'nde komisyona gelen toplam başvuru sayısının 10 bin 288'e ulaştığını, gerçekleştirilen 22 toplantıda 9 bin 731 dilekçenin karara bağlandığını belirtti.

Karamık, gündemde yer alan Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi ile ilgili bazı sorunlara çözüm önerileri sunan dilekçe hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgilerin, ayrıntılı bir çalışma gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Komisyonda daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi.

Bakanlık yetkilerinin konuşması ve milletvekillerinin konuya ilişkin değerlendirmelerinin ardından Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'nde yerinde inceleme yapılması kararı alındı.

Finansal okuryazarlık için alt komisyon kuruldu

Komisyonda daha sonra yatırımcıların finansal okuryazarlık düzeylerinin değiştirilmesine yönelik öneriler sunan dilekçenin görüşmelerine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, komisyona finansal okuryazarlık konusunda bilgi verdi.

Gönül, kadınlar, gençler ve henüz eğitim çağında olan çocuklar için finansal okuryazarlık eğitimlerinin mecbur olması gerektiğini vurguladı.

Mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında finansal okuryazarlık platformunu hayata geçirdiklerini aktaran Gönül, bu kapsamda ücretsiz eğitimler vermeye devam ettiklerini söyledi.

Gönül, "İŞKUR ile yaptığımız protokol sonrası yıllık 1,3 milyon iş arayan kişiye bu eğitimi vermeyi planlıyoruz. Platforma destek tabana yayılmış bir şekilde devam ediyor." dedi.

Komisyonda, daha sonra " Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu" kurulması kararı alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Dilekçe Komisyonu Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'nde İnceleme Yapacak - Son Dakika

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