TBMM Dışişleri Komisyonu 5 kanun teklifini kabul etti - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu 5 kanun teklifini kabul etti

06.10.2022 18:14
TBMM Dışişleri Komisyonu 5 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 5 kanun teklifini kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 5 kanun teklifini kabul etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

"Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Guadalajara Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Avrupa Haberleşme Ofisi (ECO) Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Hükümetlerarası Kuru Limanlar Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Spitsbergen ile İlgili Olarak 9 Şubat 1920 Tarihinde Paris'te İmzalanan Antlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."

Toplantıda ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, "Ukrayna ve Rusya ihtilafındaki son durum", Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Tümgeneral Göksel Kahya da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru" hakkındaki güncel gelişmelerle ilgili basına kapalı sunum yaptı.

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Kaynak: AA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Akif Çağatay Kılıç, Türkiye, Paris, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu 5 kanun teklifini kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu 5 kanun teklifini kabul etti - Son Dakika
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