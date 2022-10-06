TBMM Dışişleri Komisyonu 5 kanun teklifini kabul etti

Toplantıda ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal , " Ukrayna ve Rusya ihtilafındaki son durum", Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Tümgeneral Göksel Kahya da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru" hakkındaki güncel gelişmelerle ilgili basına kapalı sunum yaptı.

Kaynak: AA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Akif Çağatay Kılıç, Türkiye, Paris, Politika, Son Dakika

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