TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayarak, "Gündem olmak için bilinçli bir şekilde tercih edilen bu zehirli dil, insanlık için büyük tehdit." dedi.

Aynı zamanda TBMM Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Kılıç, sosyal medya hesabında Türkçe ve Almanca yaptığı paylaşımlarda, şu ifadelere yer verdi:

"Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Wolfgang Kubicki'nin, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlü saldırısını şiddetle kınıyorum. Gündem olmak için bilinçli bir şekilde tercih edilen bu zehirli dil, insanlık için büyük tehdit. Ayrıca Kubicki'nin bu hadsizliği, Avrupalı siyasetçiler için de bir turnusol kağıdı. Demokrasiyi, siyasette ahlak ve erdem gibi değerleri yalnızca nutuk çekerken malzeme etmek yerine, eylemlerinizde de bu değerlerden yararlanmanızı tavsiye ederim."