TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı

28.09.2022 10:56
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayarak, "Gündem olmak için bilinçli bir şekilde tercih edilen bu zehirli dil, insanlık için büyük tehdit." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayarak, "Gündem olmak için bilinçli bir şekilde tercih edilen bu zehirli dil, insanlık için büyük tehdit." dedi.

Aynı zamanda TBMM Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Kılıç, sosyal medya hesabında Türkçe ve Almanca yaptığı paylaşımlarda, şu ifadelere yer verdi:

"Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Wolfgang Kubicki'nin, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlü saldırısını şiddetle kınıyorum. Gündem olmak için bilinçli bir şekilde tercih edilen bu zehirli dil, insanlık için büyük tehdit. Ayrıca Kubicki'nin bu hadsizliği, Avrupalı siyasetçiler için de bir turnusol kağıdı. Demokrasiyi, siyasette ahlak ve erdem gibi değerleri yalnızca nutuk çekerken malzeme etmek yerine, eylemlerinizde de bu değerlerden yararlanmanızı tavsiye ederim."

YORUMLAR
500
Almanya'da konut krizi büyüyor Almanya'da konut krizi büyüyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Almanya temaslarına başladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Almanya temaslarına başladı Almanya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası ilişkilerde hakaret içeren ifadelerin yeri yok Almanya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası ilişkilerde hakaret içeren ifadelerin yeri yok
Kaynak: AA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Akif Çağatay Kılıç, Almanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:15 Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi
16:02 "Aldattım, boşandık" diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı
15:43 Çiftçiye güzel haberi Bakan Kirişci verdi! Mazot ve gübre destekleri altı ay öne çekilip, 22 liradan 75 liraya yükseltildi
15:36 Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı
15:37 Samsunspor Başkanı, İsmail Kartal ile görüştüklerini ve istediği rakamı açıkladı: Hayatımda böyle bir şey görmedim
15:33 Özel ekip tek bir detaydan gerçeği ortaya çıkardı! Dövizci cinayetinin zanlısı yakalandı
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi
15:24 Ronaldo servetine servet katacak! Yeni düzenleme ile 1.3 milyon sterlin fazla kazandıracak
15:17 ABD'li general Türkiye ile alakalı sorulara cevap veremedi! Yunanistan'ın adalara silah yığmasına "Haberim yok" dedi
15:10 Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Adana'daki sahra hastanesi üzerinden yüklendi: Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 16:56:16. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement