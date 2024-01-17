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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Adalet ve Demokrasi Forumu Genel Sekreteri Azzam el-Eyyubi ve heyetini kabul etti - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Adalet ve Demokrasi Forumu Genel Sekreteri Azzam el-Eyyubi ve heyetini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Adalet ve Demokrasi Forumu Genel Sekreteri Azzam el-Eyyubi başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Oktay, heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Forumun ismi olan Adalet ve Kalkınma'nın önemine dikkat çeken Oktay, Türkiye'nin adalet ve kalkınma konularında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. El-Eyyubi ise Türkiye'nin ümmete örnek olacak çalışmalarından feyz almak için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Forumun amacının İslam dünyasında demokrasi, insan hakları ve kalkınma seviyesini geliştirmek olduğunu belirten Adalet ve Demokrasi Forumu Dış İlişkiler Sorumlusu Yasin Aktay, heyetin Güney Afrika Büyükelçiliği'ni ziyaret edeceğini ve destek vereceğini de açıkladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Adalet ve Demokrasi Forumu Genel Sekreteri Azzam el-Eyyubi ve heyetini kabul etti
17.01.2024 - 16:10,  Güncelleme: 16:11
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Adalet ve Demokrasi Forumu Genel Sekreteri Azzam el-Eyyubi başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Oktay, Meclis'te gerçekleşen kabulde, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Forumun ismine dikkati çeken Oktay, adalet ve kalkınmanın en güncel ve en büyük sorun yaşanan iki konu olduğunu belirtti. Oktay, "Forumun ismini buradan alıyor olması da son derece anlamlı. Tabii biz de Adalet ve Kalkınma Partisi olarak aslında aynı şeyi sadece Türkiye içerisinde değil, bütün dünyada, özellikle sessizlerin sesi olma anlamında da zulüm altında olan, ezilenlerin yanında olmak adına, tüm çalışmalarımızı Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Adalet ve Demokrasi Forumu Genel Sekreteri Azzam el-Eyyubi de Türkiye'nin ümmette yaptıklarından feyz almak için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Adaletin ve demokrasinin olmadığı toplumlarda bunları oluşturmak istediklerini kaydeden el-Eyyubi, özellikle kalkınma konusunda Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanabileceklerini bildirdi. El-Eyyubi, adaletsizlik ve kalkınma üzerinde çalışmalar sürdürdüklerini bildirdi.

Adalet ve Demokrasi Forumu Dış İlişkiler Sorumlusu Yasin Aktay da Forumun, 20 İslam ülkesinden 23-24 siyasi partinin katılımıyla oluşturulduğunu ve İslam dünyasında demokrasi, insan hakları ve kalkınma seviyesinin tecrübe paylaşımıyla geliştirilmesinin amaçlandığını anlattı.

Forumun, İslam dünyası adına ortak bir tavır belirleme ve krizler anında işbirliği oluşturmayı amaçladığını belirten Aktay, "2016'da oluştu Forum. O tarihten beri ortak toplantılarımız devam ediyor. Bugünlerde Müslüman dünyanın karşı karşıya olduğu gerek İslamofobik saldırılara karşı gerekse de Gazze meselesinde bir tavır arayışı içerisinde bir araya geldik." dedi.

Aktay, heyetin yarın Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurusu ve tutumu nedeniyle Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret edeceğini ve destek vereceğini de kaydetti.

Kabul daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA
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