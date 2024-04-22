TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Fildişi Sahili-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Fildişi Sahili-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Fildişi Sahili-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Fildişi Sahili-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı N'Guessan Koffi Eugene ve beraberindeki heyeti kabul etti. Oktay, Fildişi Sahili dostluk grubunu Türkiye'de ilk kez ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye-Afrika ilişkilerinin 20 yılda kayda değer ivme kazandığını kaydetti. Kabulde konuşan Oktay, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf ettiğini ve Afrika'nın istikrarına ve kalkınmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

22.04.2024 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Fildişi Sahili- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı N'Guessan Koffi Eugene ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Komisyon salonunda gerçekleşen görüşmeye, Türkiye-Fildişi Sahili Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de katıldı.

Kabulde konuşan Oktay, Fildişi Sahili dostluk grubunu Türkiye'de ilk kez ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye- Afrika ilişkilerinin 20 yılda kayda değer ivme kazandığını kaydetti.

Bu ziyaretin Türkiye-Fildişi Sahili ve Afrika ilişkilerini bir sonraki adıma hazırlamasını ümit ettiğini belirten Oktay, 44 Afrika ülkesinde büyükelçiliği bulunan Türkiye'nin 38 Afrika büyükelçiliğine de ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Oktay, "Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler" ilkesi temelinde daha iyi bir kıta vizyonunu paylaştıklarını ifade ederek, "Afrika açılımımız ve müteakiben Afrika ortaklık politikamız kıta ülkeleriyle ilişkilerimizin ve işbirliğimizin geliştirilmesi bakımından başarılı sonuçlar vermiştir. İnsani yardım, kapasite geliştirme ve sosyal kalkınma programları sağlayarak Afrika'nın istikrarına ve kalkınmasına Türkiye olarak katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

TİKA'nın Afrika'da 22 ofisi bulunduğunu, Türkiye burslarından yararlanan Afrikalı öğrencilerin sayısının 15 bini geçtiğini anlatan Oktay, Afrika ile toplam ticaretin 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesindeyken 2022 sonu itibariyle 41 milyar dolar civarına yükseldiğini aktardı.

Fildişi Sahili ile olan ilişkileri de en ileri düzeye taşıma arzusunda olduklarını vurgulayan Oktay, parlamentolar arası ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde kendilerine düşen gayreti sarf edeceklerini sözlerine ekledi.

Fildişi Sahili-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Eugene de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Fildişi Sahili, Fuat Oktay, Türkiye, Afrika, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Fildişi Sahili-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:02 İran’da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti İran'da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti
16:59 Kartal’da 5 eksik İşte Beşiktaş’ın Ankaragücü maçı kadrosu Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 18:51:26. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Fildişi Sahili-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement